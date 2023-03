‘ชาย อานันท์ทวีป’ ประกาศจากนี้จะประคองหน้าระวังหลัง ‘หนิง ปณิตา’ ทุกฝีก้าว

เป็นเพื่อนกันมานาน ล่าสุดชาวก๊วน ทั้ง หนิง ปณิตา, อั้ม พัชราภา, ชาย อานันท์ทวีป ฯลฯ ก็ได้นัดเจอกัน โดยชาย อานันท์ทวีป ได้นำภาพถ่ายของพวกเขามาโพสต์ลงอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความแท็คถึงหนิงว่า

‘ขอแค่ให้เพื่อนยิ้มได้แค่นี้ก็พอแล้ว รักๆ อย่างอลๆ เพื่อนมาและ 🥰😄 @ningpanita

‘จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อย จะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใย และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจ ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ’ พี่เจมส์ก็ต้องมา!! ไม่พอเมื่อคืนป้าดิออนก็มา

‘Oh, keep smilin’, keep shinin’

Knowing you can always count on me for sure

That’s what friends are for

In good times, in bad times

I’ll be on your side forever more

Oh, that’s what friends are for’

เพราะหนิงเป็นเพื่อนที่ set standard ของคำว่าเพื่อนไว้สูงมาก เขาจัดแจงหมด ใครเป็นอะไรทำไมเขารับไว้หมด อะไรที่ช่วยได้ยื่นมือได้เขาทำหมด การที่ได้เป็นเพื่อนกับหนิง ทำให้รู้ซึ้งถึงคำว่าเพื่อนในแบบฉบับ ‘คนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนหมดหัวใจโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ’ มีคนแบบนี้จริงๆนะบนโลกใบนี้ ไม่ได้จะมาอวยเพื่อน แต่จะมาบอกว่าวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแบบฉบับ ‘หนิง ปณิตา’ ให้เธอเห็นว่าทุกคนรักเธอมากๆนะ เพื่อนที่พร้อมจะอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตาม รักน้าา ❤️’

ขณะเดียวกันเขายังลงภาพคู่กับหนิง แล้วบอก ‘เพื่อนอาจจะมีแวบไปบ้าง..ไหนจะงานไหนจะต้องเป็นทูตสันถวไมตรี..แต่ต่อไปนี้ทุกย่างก้าวเพื่อนจะอยู่ประคองหน้าระวังหลังให้เพื่อนทุกฝีก้าวเลย ถ้าขาดมือขาดเท้า เลขาชายพร้อม!! ถ้าวุ่นๆไม่มีใครเลี้ยงหลาน พี่เลี้ยงชายพร้อม!! ขอให้บอกนะ รักเธอน้าา..เพื่อนรักของชั้น @ningpanita ❤️’