จี๊ด..รีทวีตพรึบ สปีช ‘มิลลิ’ รับรางวัลศิลปินแห่งปี บอก ได้ทำให้คนที่ดำเนินคดีเห็นแล้ว

ประกาศผลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเวทีใหญ่วงการเพลง T-Pop อย่าง ‘PEPSI Presents TOTY Music Awards 2022’ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครสยามพิฆเนศ สยามสแควร์ วัน

ซึ่งมีเหล่าศิลปิน คว้ารางวัลบนเวทีจำนวนมาก โดยเพลงแห่งปี ตกเป็นของ นะหน้าทอง ของ โจอี้ ภูวศิษฐ์ ขณะที่ รางวัล Best Male Artist of the Year (Popular) ได้แก่ เพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ ของ Billkin ฟาก รางวัล Best Female Artist of the Year (Popular) ได้แก่ เพลงวาดไว้ ของ BOWKYLION ขณะที่ รางวัล Best Music of the Year (Popular) ได้แก่ โต๊ะริม โดย นนท์ ธนนท์ จำเริญ ด้าน 2 หนุ่ม Paper Planes ก็พาเพลง ทรงอย่างแบด คว้า รางวัล Best Band Group of the Year (Popular) มาได้

โดยเวทีดังกล่าว มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล แร็พเปอร์สาวชื่อดัง คว้ารางวัล Artist of the Year (Solo) ประเภทยอดเยี่ยม มาครองได้สำเร็จ

และ มิลลิ ก็ได้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณที่ได้รับรางวัลบนเวทีว่า ดูจากผู้เข้าชิงแล้ว เกือบไปกินข้าวแล้ว ปีที่ผ่านมา ผ่านอะไรมาเยอะ ขอบคุณทุกคนมากๆ มันมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคน หนูอายุน้อยที่สุดใน nominee ทุกคนและวันนี้หนูก็ได้รับรางวัลนี้

“มันเป็นความตื้นตันใจอย่างประหลาด ที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ได้อย่างไร หนูมากับค่าย yupp และหนูมากับพี่ๆทุกคนในวันนี้ หนูมากับ เบิ้บเบิ้ล แฟนคลับ ที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอด หนูมากับครอบครัวหนู ขอบคุณที่ทำให้หนูได้รางวัลนี้ มันมีความสุขและมันมีคุณค่ากับหนูมาก หนูทำให้เค้า ที่ดำเนินคดีหนูไปเห็นแล้ว ว่าหนูเป็น Best Artist of the Year ขอบคุณ”

ที่แฟนคลับ ชาวทวิตก็ต่างได้เข้าไปชมคลิปวิดีโอช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมได้รีทวิตออกไปเกือบหมื่นครั้ง พร้อมโควตวลีเด็ดที่ว่า “”หนูทำให้เค้าที่ดำเนินคดีหนูไปเห็นแล้ว หนูได้รางวัลศิลปินแห่งปีค่ะ” ไอนวย เก่งมาก”