พบชาอึนอู-บิวกิ้น-เจฟ รางวัลเทศกาลหนังสั้นโตเกียว ไทแทนวิชวลสะกดใจ และ ค่ายเพลงใหม่ของคริส

ครบทุกความบันเทิง พบกับ 3 หนุ่มหล่อ ชาอึนอู-บิวกิ้น-เจฟ, นักร้องหนุ่ม ไทแทน กับความวิชวลสะกดใจ, รางวัลเทศกาลหนังสั้นโตเกียว และ ค่ายเพลงใหม่ของคริส หอวัง

พบ 3 หนุ่มหล่อ

Prestige Entertainment พร้อมเสริฟความสุข ความอบอุ่น จาก 3 หนุ่ม สุภาพบุรุษที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัย ทั้งการร้องและการแสดง นำทีมโดย ชาอึนอู ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์ ที่จะมาขึ้นโชว์คอนเสิร์ต Konnec Con สุดยิ่งใหญ่ที่เป็นการรวมตัวบนเวที ที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม ภายใต้คอนเซปต์ “We connect the best of them to serve the best of you” ที่แฟนคลับ ของ 3 หนุ่มไม่ควรพลาด ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ที่ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี เปิดจำหน่ายบัตร แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรได้ทาง https://ticket.konnecthai.com/ บัตรราคา: 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง Line Official @konnecthai

‘ไทแทน’ วิชวลสะกดใจ

กรรมการทึ่ง! กับภาพคอนเซ็ปต์วิชวลโปสเตอร์ต่างๆ ที่ค่าย โฟร์ วัน วัน มิวสิก ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ต้นสังกัดของศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวของค่ายอย่าง ไทแทน (TYTAN) – ไทแทน ทีปประสาน ได้ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา แถมแต่ละลุคนั้นคาริสม่ามาเต็มในทุกคอนเซ็ปต์

ส่วนมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ที่จะพรีเมียร์ให้ชมพร้อมกันครั้งแรกทั่วโลกในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เวลา 12:00 น. ทางยูทูบ 411ent

รับรางวัลเทศกาลหนังสั้นโตเกียว

คงคุ้นหน้าคุ้นตา กับ ปริมมี่ วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ นางแบบและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Fast & Feel Love เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ ดีกรีจบการศึกษาจบจาก Fine Art Photography ที่อังกฤษ

โดยล่าสุด ปริมมี่ ส่งหนังสั้น เรื่อง ดาหลา สีม่วง (PURPLE DALHA) ที่รับบทบาทเป็นผู้กำกับ และ โปรดิวเซอร์ เข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคว้า รางวัล Winner Of Tokyo International Short Film Festival for Best Female Director 2023 และ รางวัลHonourable Mention for First Time Filmmaker 2023 ในงาน เทศกาลหนังสั้นที่โตเกียว Official Selection at The Tokyo International Short Film Festival 2023

‘คริส หอวัง’ เปิดค่ายเพลง

บทบาทใหม่ของ คริส หอวัง กับการนั่งแท่นผู้บริหาร และ เอ็กซ์คลูซีฟ โปรดิวเซอร์ ค่าย 2 FLOW ควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอน ภายใต้ Workpoint Entertainment พร้อมเปิดตัวศิลปินดูโอ้เบอร์แรก THI-O & TUTOR (ไทโอ ติวเตอร์) เตรียมเดบิวต์ปล่อยซิงเกิ้ลแรก MOVE ON (มูฟออน) เพลงแนวป๊อบ ผสมกลิ่นอายอาร์แอนด์บีและฮิปฮอป ปักหมุดออกมาให้ฟังกัน 23 มี.ค. นี้ แฟน ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของ 2 FLOW และ THI-O & TUTOR ได้ที่ Facebook : 2Flow Entertainment Youtube : 2FlOW Entertainment