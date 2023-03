‘เจ้าขุน’ ลูกชาย ‘เจตริน-ปิ่น’ เผยความรู้สึกกลางไลฟ์สด ‘อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ตอนนี้’

กำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่ออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามเร็วๆ นี้ ล่าสุด เจ้าขุน จักรภัทร ลูกชายคนกลางของ เจ เจตริน และ ปิ่น เก็จมณี ก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพูดคุยกับแฟนๆ ถึงเรื่องผลงาน ซึ่งเจ้าตัวก็ขออุบชื่อเพลงใหม่เอาไว้ก่อนให้รอฟังพร้อมกัน 3 เม.ย.นี้ และระหว่างการไลฟ์ช่วงหนึ่งได้มีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า ‘ดูขุนแล้วมีความสุข’ เจ้าขุนตอบกลับว่า

“จริงๆ ผมพยายาม ผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้ หวังว่าทุกคนจะขำนะครับ”

จากคำพูดของเจ้าตัวก็ทำให้แฟนๆ เป็นห่วง พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าขุนกันเป็นจำนวนมาก

รวมถึงก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของเจ้าขุนมีการโพสต์รูปกับแม่เนื่องในวันสตรีสากล พร้อมเขียนแคปชั่นว่า ‘Happy international women’s day love u so much xx’ (สุขสันต์วันสตรีสากล รักแม่มาก) ขณะที่ปิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ‘I love u to da max ❤️❤️ thank u jk 😢’ (แม่รักลูกมาก ขอบคุณเจ้าขุน)

เจ้าขุนก็เข้ามาตอบกลับแม่ว่า ‘only girl that willnever break my heart – 🤓’ (คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจ) ปิ่นคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่า ‘and only 3 of u … that always here for me 🫠🤍’ (มีแค่ลูก 3 คน ที่อยู่ข้างแม่เสมอมา)