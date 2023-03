‘นานา’ เปิดใจ พูดเรื่องปมดราม่าชุด ‘กระแต อาร์สยาม’

จากกรณีที่ กระแต อาร์สยาม จัดเต็มกับชุดสีนู้ดอวดความเซ็กซี่เว้าหน้าแหวกหลังแบบเต็มพิกัด ขณะไปร่วมโชว์ในงาน THAITANIUM 23rd THANK YOU PARTY แล้วก็เจอคอมเมนต์ดราม่าแบบเต็มๆ

Advertisment

-อ่าน ความแซ่บเป็นเหตุ ‘กระแต อาร์สยาม’ เจอดราม่าวิจารณ์ชุด-โชว์สุดเซ็กซี่ (คลิป)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นานา ไรบีนา ให้สัมภาษณ์ขณะไปร่วมงาน The first exclusive launch and line up of Mindset Mob ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ก่อนหน้าจะมีงานดังกล่าว ก็ได้มีการพูดกันเรื่องชุด โดยกระแตถามว่าอยากได้แบบไหน

Advertisement

“เราก็บอกรอบนี้สีนู้ดไหม แบบใส่เหมือนไม่ใส่ ก็พูดกันขำๆ แต่ว่านานาอยากให้โฟกัสว่าน้องกระแตเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทุกงานจริงๆ จะบอกว่าเรื่องชุดเป็นเรื่องรองสำหรับนานานะ เพราะฉะนั้นอยากให้โฟกัสที่ความสามารถที่หาตัวจับยากมากๆ ของน้องกระแต”

“นานามองว่าส่วนนึงคือการแต่งกายอยู่แล้ว แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องได้ด้วย แล้วน้องคือปังไม่ไหว เป็นเด็กที่มีความตั้งใจทำงานมากๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ ถ้าบอกว่าไปทำงานคือเต็มที่มาก เสื้อผ้าหน้าผมเขาเป๊ะหมด”

Advertisement

ส่วนเมื่อถามว่าในความคิดเธอมันโป๊มันแรงไปไหม เพราะการโชว์บนเวทีก็มีฉีกขา ซึ่งนานาก็บอก “เอาตรงๆ เลยนะ ถ้านานาหุ่นดีเท่ากระแต นานาว่ามีผู้หญิงหลายคนคิดเหมือนนานา ว่าอยากใส่เหมือนกันนะ ถ้าเราหุ่นดีๆ เรามีความมั่นใจ และเตรียมร่างกายมาพร้อมขนาดนั้น แล้วสิ่งที่ได้มามันมาจากการที่เขาฝึกฝน เขามีร่างกายที่แข็งแรงเฮลท์ตี้ เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากๆ แล้วประกอบกับชุดด้วย ยกมือให้กับความตั้งใจของเขามากๆ ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าค่ะ”

เรื่องที่กระแตโดนโจมตีหนัก นานาบอกเลย “เห็นใจนะ เพราะเราเห็นถึงความตั้งใจของน้อง แต่จริงๆ แล้วขอให้ทุกคนหันไปมอง ว่าไม่ใช่แค่เสื้อผ้า คือมันเป็นส่วนนึงที่ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์โดดเด่นขึ้น แต่อยากให้ดูที่การร้องการเต้น ว่าหาตัวจับยากมากๆ ในเมืองไทย”

กับคอมเมนต์ที่แรงที่มี นานาบอก “กระแตน่าจะผ่านตรงนี้มาเยอะมากนะคะ เขาก็สตรองพอ แล้วเขาก็ตั้งใจ คนเราจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว”

“นานาว่าวันนี้เปลี่ยนเป็นให้กำลังใจน้องดีกว่า อยากให้เขามีความตั้งใจและมีพลังที่จะสร้างสรรค์งานดีๆ ไม่ให้มานั่งดราม่าแค่เรื่องชุด นานาว่ากระแตมีภาพที่ใหญ่กว่านี้มาก อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและซัพพอร์ท”

ในส่วนความรู้สึกของกระแต นานาบอก “น้องแข็งแรงและโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เป็นมืออาชีพในการทำงาน แล้วกระแตคือคนนั้น ที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆ ในทุกด้าน”