‘มาร์กี้’ รับส่งข้อความไปเคลียร์ ‘เบลล่า’ แล้ว หลังเกิดดราม่า

มาร์กี้ ราศรี ไปร่วมงาน The first exclusive launch and line up of Mindset Mob ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ที่สามี คือ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวค่ายเพลง Mindset Mob จากนั้นมาร์กี้ก็ได้ตอบถามทั้งเรื่องของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ป๊อกมอบแหวนเพชรเม็ดใหญ่ให้ รวมไปถึงเรื่องดราม่าที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

Advertisment

ในส่วนของแหวน มาร์กี้บอกไม่นึกเหมือนกันว่าป๊อกจะซื้อให้

“เราอยู่ด้วยกันมา 8 ปี กี้ไม่รู้ว่าเขาอยากให้ เพราะเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้ว ที่คุณพ่อพี่ป๊อกให้มา แล้วก็มีแหวนที่เอาไว้ใส่ง่ายๆ ปกติแล้วกี้จะใส่วงที่เป็นเม็ดง่ายๆ ตลอด มันไม่ต้องคอยระวังตัวมาก แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนให้แหวนแต่งงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขา นั่นเป็นเงินของพ่อเขา เขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานที่เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงเขาเอง ก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่ 8 ปี”

ตอนที่ได้เห็นครั้งแรกยังรู้สึกตกใจ

“เป็นสิ่งเดียวที่ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้ เวลาที่แฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆ ส่วนมากจะเป็นของที่สามารถใช้ด้วยกันไดั เช่น รถ นาฬิกา รู้สึกว่าเขารู้สึกคุ้มที่เสียเงินไปแล้วเขาก็ใช้ได้ด้วย พอบอกเซอร์ไพรส์ เราก็ซื้อให้เหรอ ตอนแรกคิดว่าของปลอม (ยิ้ม) คิดว่าเอามาแกล้ง พอได้มาก็ย้ายวงเก่าเลย ย้ายเลย เก็บเลย โทษทีนะคะคุณพ่อ (ยกมือไหว้)”

Advertisement

สำหรับเธอเอง มาร์กี้บอกไม่ได้ให้อะไรเขาในวาระนี้

“ก็บอกเขาว่าเราก็ทำงาน ก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละ เวลาแฟนให้ เราก็อยากจะให้ของคืน อะไรที่เขาชอบ ก็แอบมีให้กรุบกริบ แต่เพูดตรงๆ เลยนะ ว่าให้เท่านี้ไม่ได้หรอก เราไม่ได้มีเท่าเขา ก็บอกเขาตรงๆ ทุกวันนี้ทำงานหาเงินเพื่อซื้อของให้คุณสามีนะ ส่วนมากกี้จะซื้อนาฬิกาให้ เป็นสิ่งที่เขาชอบ และเป็นการลงทุนด้วย แต่อย่าเรียกว่าเป็นการลงทุนเลย เพราะก็ไม่ขายอยู่ดี”

Advertisement

ครั้นเมื่อถามถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นหลังเธอ, มิ้นท์ ชาลิดา และมิว นิษฐา ไปร่วมรายการของใหม่ ดาวิกา และมีการพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น ที่แม้จะไม่บอกว่าเป็นใคร แต่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่สมควรนั้น มาร์กี้บอก

“สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น กี้อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ดูรายการเพื่อนใหม่ แล้วรู้สึกไม่สบายใจ ก็ต้องขอโทษ เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วน ไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอ ต้องขอโทษด้วยค่ะ”

“แต่ในส่วนเรื่องของกี้ เหมือนที่กี้ลงไอจี ขอพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่า แล้วตัวกี้กับเบลล่าก็ไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราไม่เคยมีเรื่องกัน ไม่เคยทะเลาะกัน ไม่เคยมีอะไรกันเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลย ที่กี้แชร์ กี้ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใคร แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแฉใครด้วย เราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอ ก็เหมือนบุคคลคนนึง ว่าในชีวิตนี้เจออะไรมาบ้าง ก็เจอทั้งคนดี คนไม่ดี แต่ไม่ได้คิดจะทำร้ายใคร เพราะว่าก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลย ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ได้บอกว่าอายุใกล้เคียง ไม่ได้บอกว่าเขาทำอาชีพอะไร เพราะไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใคร ก็แค่เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้าง”

ส่วนเมื่อถามว่าได้คุยกับเบลล่า ที่มีบางคนโยงว่าใช่คนที่เธอเอ่ยถึงโดยตรงไหม มาร์กี้บอก “ที่จริงตัวเบลล่าเขาก็รู้อยู่แล้ว ว่าสิ่งที่กี้พูดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา เพราะอย่างที่บอก ว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคน เบลล่าก็รู้อยู่แล้ว ว่าเราไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้น แต่เราก็มีส่งไปบอกเขา”

ถามอีกว่าเธอรู้สึกกังวลใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะถูกโยงและส่งผลให้มีปัญหากับเพื่อนในวงการหรือไม่ มาร์กี้ก็บอก “ที่จริงของกี้ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย เพราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบ้ แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคน”

ที่ตั้งใจโพสต์ชี้แจงหลังเกิดเรื่อง ก็เพราะไม่อยากให้คนเข้าใจผิด

“คนเข้าใจผิดเยอะ เข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่า ก็เลยตัดสินใจลงไปเลย เพราะว่าไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่ บางคนบอกไม่ทันแล้ว ไม่ใช่ไม่ทัน แต่ว่าไม่ใช่จริงๆ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ถ้าใช่ เราก็จะบอกว่าใช่ อันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆ”

ในคลิปมีคำถามอื่นด้วย ก็เลยถูกมัดรวมว่าเรื่องเดียวกัน?

กับคำถามนี้ มาร์กี้บอก “คนอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกัน แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่อง หรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆ ดูที่ตัดมา เพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆ เลย มันคนละคำถาม คนละพาร์ท แยกกันอย่างชัดเจน”

เครียดไหม?

“ถามว่าเครียดไหม ก็เสียใจที่คนเข้าใจผิด ว่าเราคิดร้ายกับเขา หรือว่าจะมาแฉคนอื่น เพราะอย่างที่บอก เราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใคร แฉใคร เราก็มนุษย์คนนึง เป็นประสบการณ์ที่เจอมาจริงๆ ถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมัน แต่ปัจจุบันก็ปล่อยผ่านไปแล้ว ก็แค่มาแชร์ให้เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ฟังว่า เราก็เจอโน่น นี่ นั่น มานะ ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเรา ไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเม้าท์ แล้วอย่างที่บอกว่าไม่ได้ชี้นำเลย แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่สามารถโยงไปได้ เพราะว่าไม่ได้ใบ้ ไม่ได้ระบุอะไรเลย”

เรื่องที่ใหม่ ดาวิกา บอกดีใจที่เพื่อนๆ เข้าใจ กับคอนเทนต์ที่เอามาลง เพราะเขาก็กลัวว่าเพื่อนจะเสียเพราะเขา มาร์กี้บอก เธอรู้ว่าใหม่เองก็เครียด

“เพราะเขาเสพโซเชียลเยอะ ถามว่าเราดูไหม เราก็ดูนะ แต่พอถึงจุดนึงที่เราไม่สามรถทำอะไรได้ คือเราเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่อย่างที่บอกว่าคนที่เข้าใจผิด คิดว่าเราพูดถึงเบลล่า หรือว่าแฟนคลับเขาที่ไม่พอใจ เราก็อยากจะขอโทษด้วยเหมือนกัน ว่านอกจากจะไม่ใช่แล้ว ก็อยากจะขอโทษที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดี”

เมื่อถามว่าหลังจากที่มีไวรัลออกไป มีคนในวงการหรือผู้ใหญ่โทรมาหาไหม มาร์กี้ก็ว่า “ถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆ จะรู้อยู่แล้ว เพราะในนั้นก็มีบอกว่าเราอัดเสียง เอาตรงๆ นะที่อัดเสียงไม่ได้เพื่อที่จะว่ามาดิสเครดิตหรืออะไร แต่เราไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะเจอกับตัว แล้วรู้สึกว่าอยากจะอัดเสียงเอาไว้ เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำ ว่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเรา เพราะฉะนั้นในวันที่เวลาผ่านไ”

“กี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่า แต่กี้เป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนๆ นั้นมาทักว่าเป็นยังไง ทำดีกับเราแล้วเราลืม อัดไว้เพื่อเตือนสติ อย่าโง่อีก อย่าโง่ซ้ำ โง่ซาก นอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆ แล้ว เราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเพื่อนเราไม่ไปพูดต่อ ไม่ไปอะไรต่อ แต่เราเองก็ยังไม่เชื่อหูเราเหมือนกัน เราถึงขั้นต้องมาเปิดฟังอีกทีว่าเราเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่า แล้วเราหัวเดียว เราก็ไม่ไหว เราก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยวิเคราะห์หน่อย”

ไม่ได้มีเจตนาจะเอามาแฉ?

“ใช่ เรื่องมันผ่านมาจะ 10 ปีแล้ว”

กับบุคคลดังกล่าว มาร์กี้บอกว่า “หลังจากนั้นเราก็มีร่วม แต่เรารู้สึกเหมือนเราเหนื่อย พูดตรงๆ เลยนะ เหนื่อยเวลาที่ข้างหน้าเป็นอย่าง ลงจากเวทีเป็นอีกอย่าง หรือพออยู่กันสองคนแล้วเป็นอีกอย่างนึง เหนื่อยอ่ะ เพราะแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมา ในวันที่ไม่เล่นละคร ขอเป็นตัวเองบ้าง”

สำหรับคลิปเสียงนั้นมาร์กี้บอกว่ายังเก็บไว้อยู่

“เก็บไว้เตือนสติตัวเอง” เธอว่า

ครั้นถามว่ากลัวไหมว่าพอพูดแล้ว จะมีการขุดอีกว่าเป็นใคร?

มาร์กี้บอกเลย “อย่างที่บอก กี้ไม่ได้ใบ้อะไร ไมได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือเป็นเพศไหน อะไรยังไง ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่า อายุเท่ากัน อายุน้อยกว่า หรือทำงานอะไร เราไม่ได้บอกเลย เพราะฉะนั้นมันกว้างมาก”

เมื่อถามว่าอยากพูดอะไรสำหรับดราม่าครั้งนี้บ้าง มาร์กี้ก็ว่า “พอเถอะ”

“เพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะคิดไม่ดีกับใคร เราแค่เล่าประสบการณ์ ว่าเจออะไรมาบ้าง เหมือนเราระบายกับพี่อ้อย พี่ฉอด” มาร์กี้บอกพลางยิ้ม

“กี้ว่าทุกคนก็ต้องมีแหละ มีบ้างว่าบอสไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่น่ารัก คนนั้น คนนี้ มันมีในทุกวงการอยู่แล้ว เราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอ”

ทั้งยังบอกอีกว่า หลังจากนี้ถ้าเราต้องมีไปถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้น

“ถือว่ามันเป็นการสอนเราเหมือนกัน ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสม” “ถ้าไม่แฮปปี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ค่ะ เราทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้น ไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลย”