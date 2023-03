มาร์ค GOT7 สุดปัง ซิงเกิลใหม่เจฟ เทศกาลดนตรีที่ภูเก็ต และค่ายเพลง Mindset Mob

‘มาร์ค GOT7′ สุดปังขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์, ซิงเกิลใหม่ ‘เจฟ ซาเตอร์’, งานดนตรีเทคโนระดับโลกที่ภูเก็ต, อุ่นเครื่องงานฟุตบอลช่อง 3 และค่ายเพลงใหม่ ‘Mindset Mob’

*ปังไม่ไหว

มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) หรือ มาร์ค GOT7 ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ของอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ภายใต้แคมเปญ “EVEANDBOY SHINING THE UNIVERSE พร้อมกับปล่อยภาพยนตร์โฆษณาเอาใจเหล่าอากาเซ่ ที่สะท้อนว่าทุกคนสามารถเจิดจรัส เปล่งประกายแบบมาร์คได้

โดย มาร์คได้เปิดใจหลังจากที่ถ่ายทำโฆษณาในครั้งนี้ว่า “ถ้าถามผมว่า The Beauty Destination ของผมคืออะไรผมคิดว่าก็คือ สิ่งที่คุณพยายามค้นหาสิ่งที่กำหนดความเป็นตัวคุณ สิ่งที่ทำให้คุณดูดีอยู่เสมอ แต่คุณรู้ไหม ทุกคนก็มีเส้นทางในแบบตัวเองที่สนุกสนานแต่ก็สวยงามเช่นกัน”

*เทศกาลดนตรีเทคโน

สงกรานต์นี้ เตรียมปลุกความมันไปกับเทศกาลดนตรีเทคโนระดับโลก “DRUMCODE X BLUE TREE SONGKRAN” ครั้งแรกและที่เดียวในประเทศไทย ด้วยการยก Stage “DRUMCODE” มาไว้ที่ “บลูทรี ภูเก็ต” พร้อมเหล่าดีเจชื่อดัง อาทิ Alex Stein, Bart Skills, Joris Vorn, Juliet Fox, Kolsch, Nakadia, Teenage Mutants,Tom Pooks, Victor Ruis และอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สงกรานต์ สาดความสุขด้วยเสียงดนตรี แบบไร้ขีดจำกัด 2 วันเต็ม 14-15 เม.ย.นี้

เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ราคา 3,500 บาท ถึง 31 มี.ค.นี้ บัตรราคาปกติราคา 4,000 บาท

ที่ www.Bluetree.fun หรือ www.Bluetreesongkran.com และหน้างาน 4,500 บาท ซื้อครั้งเดียวแต่สามารถเข้างานได้ทั้ง 2 วัน และสามารถเล่นน้ำและกิจกรรมทั้งหมดในคริสตัล ลากูนได้ตลอด 2 วันอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7660-2435 หรือคลิก https://bluetree.fun/

*ซิงเกิลใหม่ ‘เจฟ ซาเตอร์‘

สัมผัสตัวตนอีกด้านของ เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ผ่านซิงเกิลใหม่ “Dum Dum” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Wayfer Records สังกัดเพลงในชายคาของ วอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย (Warner Music Thailand) กับซิงเกิลที่ 6 ที่จะเผยอีกด้านให้เห็น เปลือยตัวตนอีกมุมหนึ่งให้สัมผัส กับบีตดนตรีสนุกๆ กระตุ้นให้ขยับร่างกาย เมโลดี้ลื่นไหล ฮุกโดนใจ ที่ทำให้ฮัมตามได้ในทันที จากการได้ยินเพียงครั้งแรก ได้ทุกบริการสตรีมมิ่งทั่วไทย หรือที่ยูทูบ: Jeff Satur

*ทัพนักแสดงช่อง 3

ใกล้เข้ามาแล้วกับงานครบรอบ 53 ปี ช่อง 3 “Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ” มหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย การรวมตัวระหว่าง ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง ในการประชันแข่งลงสนามบอลในรอบ 3 ปี วันนี้เราได้มัดรวมภาพบรรยากาศวันซ้อม ความฟิตแอนด์เฟิร์มของนักฟุตบอล 2 ทีม นำมาโดย 2 กัปตัน บอย ปกรณ์ ทีมสีเหลือง และกัปตัน เกรท วรินทร ทีมสีม่วง ที่ซุ่มเทรนด์ลูกทีมแบบจัดเต็ม

สำหรับแฟนๆ ที่ยังไม่มีบัตร สามารถไปรอรับบัตรได้ที่หน้างาน ณ สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันจริงอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 จำนวนจำกัด เริ่มแจกตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป หรือรับชมไลฟ์สดบรรยากาศ ทาง Facebook, Youtube, Tiktok ช่อง Ch3Thailand และทางช่อง 3

——

*เปิดค่ายเพลง“Mindset Mob”

เล่นใหญ่จัดเต็ม สำหรับงาน “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob” เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่น่าจับตามอง “Mindset Mob” (มายด์เซ็ต ม็อบ) ของ POKMINDSET หรือ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ค่ายเพลงครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นบันเทิง พร้อมเผยโฉมหน้าศิลปินในสังกัด POKMINDSET, Jigsaw Story, DeejayB และ Confuse สุดเซอร์ไพรส์กับศิลปินเบอร์ล่าสุดของค่าย อย่าง MARINA BALENCIAGA (ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า) และ MARCO MAURER (มาร์โค เมาเร่อ) ที่จะมาสร้างสีสันให้วงการเพลงแบบสุดปัง เพิ่งเปิดตัวไปสดๆ ร้อนๆ