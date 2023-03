งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ‘ลิโด้ คอนเน็คท์’ ปิดอีกครั้ง ฉายหนังรอบสุดท้าย 26 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม โรงหนังสแตน อะโลน อย่าง ลิโด้ คอนเน็คท์ ได้ประกาศข่าวครั้งสำคัญ โดยระบุว่า

“งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา…

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตั้งแต่วันแรกที่เราสานต่อเจตนารมณ์ จากสถานที่ดั้งเดิมโรงภาพยนตร์ ลิโด สู่ ลิโด้ คอนเน็คท์ ที่ถึงแม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความบันเทิงไปบ้าง แต่เป้าหมายดั้งเดิมยังคงไม่เปลี่ยน คือการคัดสรรหนังที่เชื่อว่าทุกคนควรได้รับชมในจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ที่ขยายขอบเขตออกไปจากจอภาพยนตร์ และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับคนทำหนังได้มีโอกาสในการแสดงผลงาน และอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะเป็น นับตั้งแต่เปิดให้บริการในฐานะ ลิโด้ คอนเน็คท์ เป็นเวลากว่า 3 ปี ถึงวันนี้เราต้องมีเรื่องชี้แจงครั้งสุดท้ายให้ทุกท่านได้ทราบ

ลิโด้ คอนเน็คท์ จะให้บริการในรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่ฉายโปรแกรมตามปกติในวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นอาทิตย์สุดท้าย

หนังเรื่องสุดท้ายของลิโด้ คอนเน็คท์ จะเป็นการฉายเพื่อเฉลิมฉลองภาพยนตร์แห่งโลกยุคใหม่ ด้วยการคารวะหนังแอ๊กชั่นกังฟูยุคเก่า เรื่องราวที่ทั้งเหนือจินตนาการผสมผสานถึงเนื้อหาครอบครัวกลิ่นอายเอเชียที่จับใจผู้ชมหลายคนทั่วโลก รวมถึงในไทย เทคนิคทำมือที่ทลายกรอบความคิดดั้งเดิมไปสู่พรมแดนใหม่ และสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างตั้งแต่การคืนชีพอาชีพนักแสดงให้กับ คี ฮุย ควอน และนักแสดงผู้เป็นแอ๊กชั่นสตาร์หญิงแห่งฮ่องกง ได้เฉิดฉายในฐานะนักแสดงคุณภาพอย่าง มิเชล โหย่ว รวมทั้งเป็นการเบิกทางครั้งใหญ่ให้กับผู้กำกับคู่หู แดเนียลส์ ใน Everything Everywhere All At Once ในรอบ 18.45 น.

ลิโด้ คอนเน็คท์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ทางเราน้อมรับทุกคำปรับปรุงและติชมไว้เป็นอย่างยิ่ง และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง ตราบใดที่โลกภาพยนตร์ยังคงส่องแสงจากเครื่องฉาย แต่นี่อาจเป็นการพักผ่อนแค่ชั่วครั้งชั่วคราว เพื่อกลับมาใหม่อีกครั้งในวันที่พวกเราพร้อม จนถึงวันนั้น หวังว่าจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

ขอบคุณจากใจ

ทีมงาน ลิโด้ คอนเน็คท์”

