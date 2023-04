เปิดโผหนังชิงรางวัลส.ผู้กำกับฯ ‘บาส นัฐวุฒิ’ บอกได้เข้าร่วมอย่างชอบธรรมเป็นรางวัลที่ดีที่สุด

วันที่ 4 เมษายนนี้ สมาคมผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ไทย จะจัดงานประกาศผลรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 12 ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยสมาคมผู้กำกับฯแจ้งว่า การตัดสินจะยึดจากการลงคะแนนในระบบ One Man One Vote จากสมาชิกซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งตัดสินจากภาพยนตร์ไทยตลอดทั้งปี พ.ศ 564-2565 จำนวนทั้งสิ้น 67 เรื่อง โดยไม่มีการจำกัดประเภทและจำนวนโรงฉาย โดยมีรายชื่อของผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายดังนี้

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ

– ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ สร้างโดย JET TONE FILM , HOUSETON โปรดิวเซอร์ WONG KAR WAI , JACKY PANG , YEE WAH , ALICE CHAN , อมร นิลเทพ

– ‘4KINGS’ สร้างโดย เนรมิตรหนังฟิล์ม โปรดิวเซอร์ ฐณะวัฒน์ ธรรมปรีชาพงศ์

– ‘ร่างทรง’ สร้างโดย จีดีเอช , โชว์บอกซ์ คอร์ปอเรชัน , นอร์ธเทิร์น ครอส , จอกว้าง ฟิล์ม โปรดิวเซอร์ นา ฮง-จิน , บรรจง ปิสัญธนะกูล

– ‘แอน’ สร้างโดย M PICTURES , ซองซาวด์ โปรดักชั่น โปรดิวเซอร์ : ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์ , โสฬส สุขุม

– ‘เอหิปัสสิโก’ สร้างโดย อันเดอร์ด็อค ฟิล์ม โปรดิวเซอร์ ณฐพล บุญประกอบ , ดรสะรณ โกวิทวณิชชา , สุภัชา ทิพเสนา , ทรงพล จันทรสม

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ

-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ , ณฐพล บุญประกอบ จาก ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’

ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ทรงพล จันทรสม ,ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 ภาษิตา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

-คงเดช จาตุรันต์รัศมี , ราสิเกติ์ สุขกาล จาก ‘แอน’

ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ศิววุฒิ เสวตานนท์, ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 สหรัถ โอโน

-บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก ‘ร่างทรง’

ผู้ช่วยผู้กำกับ1 ศิววุฒิ เสวตานนท์, ผู้ช่วยผู้กำกับ2 ศศิพร จินะกาศ, ผู้ช่วยผู้กำกับ3 กานต์สิรี กูรโสภณ

-ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ จาก ‘พญาโศกพิโยคค่ำ’

ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ทิพย์วรรณ นรินทร, ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : สัตยา จันทร์ชนะ

-ณฐพล บุญประกอบ จาก ‘เอหิปัสสิโก’

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ

– ‘ร่างทรง’ บรรจง ปิสัญธนะกูล , ฉันทวิชช์ ธนะเสวี , ศิววุฒิ เสวตานนท์

– ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ นัฐวุฒิ พูนพิริยะ , ณฐพล บุญประกอบ , พวงสร้อย อักษรสว่าง

– ‘4KINGS’ พุฒิพงษ์ นาคทอง

– ‘แอน’ คงเดช จาตุรันต์รัศมี

– ‘BLUE AGAIN’ ฐาปณี หลูสุวรรณ

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ

– ‘เอหิปัสสิโก’ ณฐพล บุญประกอบ , ยศวัศ สิทธิวงค์ , ภิไธย สมิตสุต

– ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ ภาเกล้า จิระอังกูรกุล , บุณยนุช ไกรทอง , ณัฐดนัย นาคสุวรรณ

– ‘ร่างทรง’ นฤพล โชคคณาพิทักษ์

– ‘พญาโศกพิโยคค่ำ’ ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์

– ‘บูชา’ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่

– ‘4KINGS’ DOG BACK DEE’

– ‘FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ’ ปนายุ คุณวัลลี

– ‘ร่างทรง’ ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค

– ‘เอหิปัสสิโก’ ณฐพล บุญประกอบ

– ‘BLUE AGAIN’ ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบได้แก่

– ‘บุพเพสันนิวาส 2’ หัวลำโพงริดดิม , วิชญ วัฒนศัพท์

– ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ หัวลำโพงริดดิม , วิชญ วัฒนศัพท์

– ‘4KINGS’ เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

– ‘ร่างทรง’ ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

– ‘พญาโศกพิโยคค่ำ’ YASUHIRO MORINAGA

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมได้แก่

– ‘ร่างทรง’ นริลญา กุลมงคลเพชร , สวนีย์ อุทุมมา, ศิราณี ญาณกิตติกานต์ , ยะสะกะ ไชยสร , บุญส่ง นาคภู่ , อรุณี วัฒฐานะ , ธนัชพร บุญแสง , ภัคพล ศรีรองเมือง , อัครเดช รัตนะวงค์ , ชัชวัฒน์ แสนเวียน , ยศวัศ สิทธิวงค์ , อานนท์ โล่ศิริปัญญา , กลางชล เชื้อขำ , ปูน มิตรภักดี , ประพฤติธรรม คุ้มชาติ , เม็ด สุขบัว

– ‘4KINGS’ อารักษ์ อมรศุภศิริ , อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี , ภูมิ รังษีธนานนท์ , ณัฏฐ์ กิจจริต, สิราษฎร์ อินทรโชติ , อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ , วราวุฒิ บราวน์ , สมพล รุ่งพาณิชย์ , สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, สุกัญญา มิเกล

– ‘แอน’ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , อรัชพร โภคินภาการ , วรันธร เปานิล , วิโอเลต วอเทียร์, ภัณฑิรา พิพิธยากร , เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ , อิษยา ฮอสุวรรณ , สุทัตตา อุดมศิลป์ , แพรวา สุธรรมพงษ์ , อัจฉรียา โพธิพิธธนากร , อรกร จันทร์ศิริ , คัทรียา เทพชาตรี , พลอยยุคล โรจนกตัญญู , แพรรุจิรา โกมลารชุน , ประภัสสร สิทธิชัยลาภา , สุพิชชา ปรีดาเจริญ , ปุณนัฎฐา อารยางกูร , อาภารัฐ ตั้งจิตนบ , พิมพ์มาดา ตั้งสี

– ‘FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ’ ณัฏฐ์ กิจจริต , อุรัสยา เสปอร์บันด์ , อนุสรา กอสัมพันธ์ , วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ , กนกวรรณ บุตรชาติ , คีตภัทร ป้องเรือ

– ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ ธนภพ ลีรัตนขจร , ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ , พลอย หอวัง , ศิรพันธ์ วัฒนจินดา , วิโอเลต วอเทียร์ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ , รฐา โพธิ์งาม , ภูมิภัทร ถาวรศิริ

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

– สวนีย์ อุทุมมา ‘ร่างทรง’

– ศิราณี ญาณกิตติกานต์ ‘ร่างทรง’

– พลอย หอวัง ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’

– สุกัญญา มิเกล ‘4KINGS’

– อสมาภรณ์ สมัครพันธ์ ‘BLUE AGAIN’

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่

– ยะสะกะ ไชยสร ‘ร่างทรง’

– บุญส่ง นาคภู่ ‘ร่างทรง’

– ภูมิภัทร ถาวรศิริ ‘THE UP RANK อาชญาเกม’

– พชร จิราธิวัฒน์ ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’

– ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล ‘BLUE AGAIN’

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่

– นริลญา กุลมงคลเพชร ‘ร่างทรง’

– วิโอเลต วอเทียร์ ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’

– มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ‘พญาโศกพิโยคค่ำ’

– ตะวัน จริยาพรรุ่ง ‘BLUE AGAIN’

– เพลินพิชญา โกมลารชุน ‘OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ’

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

– ณัฏฐ์ กิจจริต ‘4KINGS’

– ณัฏฐ์ กิจจริต ‘FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ’

– ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’

– อารักษ์ อมรศุภศิริ ‘4KINGS’

– อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ‘4KINGS’

ด้าน บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ที่ผลงานเรื่อง ‘ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ’ เข้าชิงหลายรางวัลในรายการดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความว่า ‘Action! speak louder than cut, ขอบคุณสมาคมผู้กำกับสำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลของหนัง ‘One for the road’ @oftr.movie นะฮะ

และขอยินดีกับทีมงานทุกท่านและนักแสดงทุกคนอีกครั้ง วันนี้การได้มีรายชื่อเข้าชิงร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องร่วมวงการอย่างชอบธรรม น่าจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในตัวมันเองแล้วครับ ที่เหลือนับเป็นโบนัส (โดยเฉพาะ After party ของเวทีนี้ขร่าบ!) ??’