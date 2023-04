‘ลิซ่า‘ กับชุดโบว์ยักษ์สวยหวาน ฉลองวันเกิด 26 ปี ‘เดียร์น่า’ หอบเค้กร่วมอวยพร

ตั้งใจกลับมาฉลองวันเกิดครบ 26 ปีของตัวเองที่เมืองไทยบ้านเกิด สำหรับ ศิลปินระดับโลก อย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล โดยเจ้าตัวก็ได้เผยภาพน่ารักๆ ในธีมวันเกิดเป็นชุดโบว์สีชมพูหวานๆ และโบว์แดงไซซ์บิ๊กประดับผมสวยเก๋ และเด่นสุดๆ พร้อมแคปชั่นว่า

“Sweet 26th🎂🎀🎈“

นอกจากนี้เพื่อนสาวคนสนิท อย่าง เดียร์น่า ฟลีโป นั้นก็ไม่พลาดที่จะร่วมอวยพรเช่นเคย แถมงานนี้ยังหอบเอาเค้กม้าหมุนสุดอลัง จากร้าน Er Te Café ของตัวเอง มาด้วย พร้อมแคปชั่นอวยพรว่า

“Belated Happy birthday to my girl lili @lalalalisa_m 💘may you be the happiest girl on earth!🥰🫶🏻love love love”