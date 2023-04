รู้จัก Gyaru Peace มาแรงในหมู่ไอดอลเกาหลี สู่ท่าโพสต์ยอดฮิต Y2K ฉบับคนไทย

รู้จัก Gyaru Peace ที่มาแรงในหมู่ไอดอลเกาหลี สู่ท่าโพสต์ยอดฮิต Y2K ฉบับคนไทย

กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับ ท่าโพสต์ Gyaru Peace หรือการชู 2 นิ้ว หงายชี้ไปข้างหน้า หรือรูปตัว V คว่ำ ที่เหล่าไอดอลเกาหลี ได้โพสต์ท่าถ่ายภาพสุดคูล โดยเฉพาะกับเหล่าไอดอลเจน 4 ทั้งหลาย ที่มักนำมาโพสต์เซลฟี่

ก่อนจะเข้ามาฮิตในหมู่คนไทย กลายเป็นท่า Y2K ตามเทรนด์ฮิตที่กำลังมาแรง

Gyaru Peace นี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่มีมาสักพักแล้วในประเทศญี่ปุ่น เป็นภาพความฮิตที่เหล่านักเรียนหญิงมักจะโพสต์เมื่อไปถ่ายรูปโฟโต้บูธกับเพื่อนๆ มาจากคำว่า Gyaru ที่แปลว่า Gal เป็นคำแสลงแปลว่า ผู้หญิง ในภาษาอังกฤษ โดย Gyaru นี้ ตามบริบทแล้ว มักจะเป็นหญิงสาวที่มักจะผิวสีแทน แต่งหน้าแฟนซี ทั้งสีตาและสีผม

เมื่อรวมคำว่า Gyaru และ Peace เข้าด้วยกัน ก็ไม่ได้มีความหมายใดลึกซึ้ง แต่เป็นความนิยมเนื่องจากเหล่าไอดอลญี่ปุ่น ซึ่งเหล่าไอดอลเกาหลี ที่มาจากญี่ปุ่นทั้งหลาย ก็ได้นำมาโพสต์ อย่างเช่น Rei วง IVE ที่เรียกว่าเป็นคนแรกๆ ที่นำท่านี้มาโพสต์ จนบางครั้งแฟนคลับของวงอย่าง DIVE ก็เรียกท่านี้ว่าท่าโพสต์ของ Rei

นอกจากนี้ เหล่าไอดอลเลือดญี่ปุ่นทั้งหลาย ก็ต่างนำมาโพสต์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น จีเซล aespa หรือ ฮิคารุ Kep1er และ Billlie Tsuki ก็โพสต์ท่านี้เช่นกัน

แม้กระทั่งเหล่าไอดอลที่ไม่ใช่เลือดญี่ปุ่นทั้งหลาย อย่าง EXO – เซฮุน , ไค , เฉิน ,ซูโฮ หรือจะเป็นหนุ่มๆ ENHYPHEN , NCT และ SEVENTEEN ก็นำมาโพสต์กันรัวๆ

ขณะที่เพลง Talk that Talk ของวงเกิร์ลกรุ๊ปตัวแม่ TWICE ซึ่งเรียกได้ว่ามีกลิ่นอายของ Y2K ก็ได้นำท่าโพสต์ชู 2 นิ้ว ไปใช้ในเพลงนี้อีกด้วย

แต่เมื่อเข้ามาไทยแล้ว ท่าโพสต์นี้ กลายเป็นท่าที่หลายคนเรียกว่าท่าโพสต์ Y2K ที่เหล่าดาราไทย อย่าง เบลล่า , กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ , อ๊อฟ จุมพล และ วิน เมธวิน ก็ลุกขึ้นมานำขบวนโพสต์ท่านี้เช่นกัน

why are they calling this y2k pose diba gyaru peace to HAHSJSJS pic.twitter.com/WBxsZkAASN

— dani (@fueledbywin) January 27, 2023