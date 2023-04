อุคจ๋ามาแล้ว! พระเอกหนุ่ม ‘จี ชางอุค’ อ้อนแฟนชาวไทยหนักมาก ก่อนเจองานแฟนมีตเสาร์นี้

ต้อนรับซัมเมอร์อย่างแฮปปี้สุดๆ สำหรับเหล่าคอซีรีส์ เมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีใต้ จี ชางอุค กลับมามอบความฟินให้แก่แฟน ๆ ชาวไทยในรอบ 6 ปี กับงาน 2023 JI CHANG WOOK FAN MEETING ‘REACH YOU’ in BANGKOK ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน เวลา 18.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

แต่ก่อนจะไปสนุกกันในงานแฟนมีตติ้ง หนุ่ม จี ชางอุค ก็ได้มาทักทายแฟนคลับ และสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในนี้ (6 เมษายน )

โดยภายในงานนักแสดงหนุ่มปรากฏตัวในลุคเสื้อเชิ้ตสีดำสบายๆ เหมาะกับอากาศร้อนแรงของประเทศไทย พร้อมโบกมือทักทาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความน่ารักของนักแสดงหนุ่ม ที่ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองตลอดทั้งงาน ทั้งยังแสดงทักษะการพูดภาษาไทยที่ทำเอาหัวใจของแฟนคลับละลายไปตามๆ กัน เช่น “ผมคืออุคจ๋าของทุกคน” , “ทุกคนคือที่รักของผม”

เมื่อถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่เขาอยากไป นักแสดงหนุ่มก็ว่า “หัวหิน” เนื่องจากเป็นคนชื่นชอบทะเล และประเทศไทยมีทะเลที่สวยงามหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังพูดถึงเมนูอาหารที่เคยทานและประทับใจว่าเป็น “ผัดไทย” และ “ต้มยำกุ้ง”

นอกจากนี้ ยังพูดถึงผลงานซีรีส์ที่ตนใส่ความเป็นตัวเองลงในคาแรกเตอร์มากที่สุดคือบท “รีอึล” นักมายากลหนุ่ม จาก The sound of magic ออกอากาศทาง Netflix อีกทั้งยังแอบสปอยล์ผลงานซีรีส์แอ๊กชั่น สืบสวนเรื่องใหม่ทาง Disney+ เรื่อง The Worst of Evil ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายมากสำหรับเขา

