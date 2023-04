สมการรอคอย 6 ปี ‘จีชางอุค’ ฟินทุกตรง ‘2023 JI CHANG WOOK FAN MEETING in BANGKOK’

Advertisment

จัดแน่นความพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบลงด้วยความประทับใจแบบเต็มกราฟกับงาน ‘2023 JI CHANG WOOK FAN MEETING <REACH YOU> in BANGKOK’ แฟนมีตติ้งที่ไทยในรอบ 6 ปีของพระเอกสุดฮอต จีชางอุค (JI CHANG WOOK) หรือ อุคจ๋า ขวัญใจแฟนชาวไทยหลายคน และเป็นการปิดท้ายเอเชียทัวร์ได้อย่างสุดฟิน โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดเต็มความสุขให้แฟนๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Advertisement

ความฟินเริ่มขึ้นตั้งแต่ จีชางอุค ปรากฏตัวบนเวทีด้วยลุคสุดละมุน พร้อมโชว์แรกกับเพลงเพราะๆ อย่าง Do You Believe In Magic (당신 마술을 믿습니까) เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง The Sound of Magic (안나라수마나라) ที่เขาได้โชว์พลังเสียงท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟนๆ ที่ไม่ได้เจอกันนานถึง 6 ปี ต่อด้วยประเดิมอ้อนแรกด้วยการทักทายทุกคนว่า “ผมอุคจ๋าครับ” และเมื่อแฟนๆ ในฮอลล์ตะโกนเรียก ‘อุคจ๋า’ เขารีบตอบกลับทันทีว่า “ว่าไงจ๊ะ” ทำเอาสาวๆ ในฮอลล์ใจละลายถ้วนหน้า

ก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ตแรกพูดคุยกันให้หายคิดถึง และพูดถึงผลงานต่างๆ ของเขา แต่จังหวะนี้หนุ่มจีชางอุคก็ขอหยอดความรักใส่แฟนไทยสักนิดว่า ถ้าให้บอกความรู้สึกถึงแฟนๆ 1 คำ ก็ต้องคำนี้ “สวยมากครับ” เรียกว่าเจอคำนี้เข้าไปทำเอาสาวๆ กรี๊ดกันสุดเสียง

Advertisement

หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเล่นเกมที่ได้จับสลากสุ่มลัคกี้แฟนผู้โชคดีขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับอุคจ๋าอย่างใกล้ชิด งานนี้ทำเอาลัคกี้แฟนฟินแบบสุดๆ ด้วยความน่ารัก เฟรนด์ลี่ของจีชางอุคที่ใครๆ ต่างก็ตกหลุมรัก แถมยังมีโมเมนต์ที่แฟนคลับผู้โชคดีฟินไปสามโลก เรียกว่าไม่เจอกันนาน กลับมาครั้งนี้พ่อหนุ่มอุคจ๋าเขาท็อปฟอร์มสุดๆ

ได้ฟินยิ้มแก้มแตกกันไปแล้ว จีชางอุคก็ขอเสิร์ฟความสุขต่อในเพลง To the Butterfly (나비에게) จากซีรีส์เรื่อง Empress Ki (기황후) และเพลง Kissing You จากซีรีส์เรื่อง 7 First Kisses (첫 키스만 일곱 번째) ที่งานนี้เหล่าสาวๆ ของอุคจ๋าได้ฟังเสียงเพราะๆ พร้อมสบสายตากับหนุ่มจีชางอุคกันอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นมาถึงช่วงที่แฟนๆ ในฮอลล์ได้มีส่วนร่วม และได้ร่วมสนุกกับจีชางอุคอีกครั้ง ด้วยการถ่ายภาพร่วมกันผ่านจอกับแฟนผู้โชคดีซึ่งจะได้รับภาพโพลารอยด์เป็นที่ระลึกไปด้วย

ก่อนจะต่อด้วยช่วงเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้จีชางอุคกับการชิมของหวานไทยขึ้นชื่ออย่าง “ขนมลูกชุบ, ชาเย็น และน้ำลำไย” ที่ถูกใจจีชางอุคเพราะได้ลิ้มลองเป็นครั้งแรก ก่อนจะมาถึงช่วง Tell Me Your Wish – The Sound of Magic ที่จีชางอุคพร้อมทำตามคำขอของแฟนๆ ให้เป็นจริงในพาร์ตนี้ ไม่ว่าคำขอไหนที่ขอมาพระเอกหนุ่มทำให้หมดแบบไม่ลังเล น่ารักสมกับคำที่ว่า ตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ ได้จริงๆ

และก็มาถึงช่วงไฮไลต์เด็ดที่ต้องยกให้เป็นมิติใหม่ของงานแฟนมีตติ้ง เมื่อผู้จัดงานได้เตรียมของรางวัลสุดอลังการมามอบให้กับแฟนคลับในฮอลล์ จำนวน 2 รางวัล คือรถมอเตอร์ไซค์ BMW สุดเท่รุ่น G310R มูลค่า 265,000 บาท และนาฬิกาสุดหรู RADO รุ่น Captain Cook High-Tech Ceramic มูลค่า 136,900 บาท โดยได้หนุ่มจีชางอุคเป็นผู้จับรางวัลสุดพิเศษนี้ด้วยตัวเองอีกด้วย

ช่วงเวลาแห่งความฟินก็มาถึงกับการเติมกราฟความสุขให้แฟนๆ ตามที่ตั้งใจไว้ จีชางอุคได้คว้าไมค์ร้องอีก 2 เพลง เพื่อให้แฟนคลับได้เต็มอิ่มกับเพลง ‘Even though I loved you’ เพลงประกอบมิวสิคัลเรื่อง The Days และเพลง ‘101 Reasons Why I Like You’ เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Suspicious Partner (수상한 파트너)

ก่อนจากกัน “จีชางอุค” ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆ เป็นที่ระลึก แต่ก็เจอเซอร์ไพรส์กลับด้วยป้ายโปรเจ็กต์บอกความในใจจากแฟนๆ ว่า “พวกเราจะอยู่เคียงข้างเสมอ ALWAYS BE WITH YOU” ทำเอาเจ้าตัวปลื้มปริ่มสุดๆ บอกรักกลับเป็นภาษาไทยว่า “รักนะจ๊ะ” จากนั้นจีชางอุคกลับขึ้นมาร้องเพลงอังกอร์ปิดท้ายงานด้วย ‘I Will Protect You (지켜줄게)’ เพลงประกอบซีรีส์ Healer (힐러) และได้อ่านจดหมายซึ้งๆ ก่อนกล่าวลาแฟนๆ ชาวไทย ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอกัน และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป ถือว่างานนี้จบลงด้วยความสุข สนุกสนาน และเป็นวันที่จีชางอุคกับแฟนๆ ชาวไทยได้มาใช้ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน สมการรอคอยตลอด 6 ปี