‘แพทริเซีย กู๊ด’ อุ้มท้องลูกสาวถ่ายแบบแฟชั่นใกล้คลอด เปิดโหมดคุณแม่สวยแซ่บ

Advertisment

เตรียมตัวนับถอยหลังใกล้เจอหน้าลูกเต็มทีแล้วสำหรับนางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเฉลยเพศเบบี๋ในท้องไปว่าได้ลูกสาว ล่าสุดสาวแพทที่อุ้มท้องได้ 28 สัปดาห์ หรือประมาณ 7 เดือนแล้ว เจ้าตัวก็ถือโอกาสถ่ายภาพแฟชั่นใกล้คลอด ที่มากับลุคคุณแม่สาวสุดแซ่บให้ได้ว้าว พร้อมเขียนข้อความบอก

‘A little maternity shoot to celebrate how far we’ve come ❤️ (ภาพถ่ายเล็กๆน้อยๆของคุณแม่ ฉลองว่าเรามาไกลขนาดไหน) #28weekspregnant #babygirl #bumpdate

Advertisement

Thank you dream team 💫

Photographer: @sprite_snap

Stylist: @boatkanyamai

MUA: @tina_derkse

Hair stylist: @boys_hairstylist

Assistant: @baif___‘