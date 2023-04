วิวาห์ 200 ล้าน ‘โต้วเซียว’ นักแสดงหนุ่มดัง แต่งงานทายาทเจ้าพ่อกาสิโนมาเก๊า

วิวาห์ 200 ล้าน ‘โต้วเซียว’ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง แต่งงาน ‘ลอรินดา’ ลูกสาวเจ้าพ่อกาสิโนมาเก๊า

เข้าพิธีวิวาห์แล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ โต้วเซียว พระเอกจีนชื่อดัง และเหอเฉาเหลียน หรือ ลอรินดา โฮ ลูกสาวของ สแตนลีย์ โฮ เจ้าพ่อมาเก๊า ผู้สร้างอาณาจักรกาสิโนอันเลื่องชื่อ โดยจัดงานวิวาห์ขึ้นอย่างหรูหราที่รีสอร์ต Six Senses Uluwatu บาหลี เมื่อวันที่ 18 เมษายน

ทั้งคู่ออกเดตกัน 4 ปี ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์แบบประเพณีจีนดั้งเดิม สวมชุดจีนสีแดงและทอง พร้อมปักปิ่นรูปมังกรและนกฟีนิกซ์

มีรายงานว่างานวิวาห์ของคนทั้งคู่ใช้เงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือราว 218,475,500 ล้านบาท จัดขึ้นอย่างหรูหรา โดยนอกจากงานแล้ว ยังมีกำหนดการเดินทาง 3 วันสำหรับแขก และได้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 120 คน ซึ่งแขกที่ร่วมงานนั้นมีแต่เพื่อนสนิทและครอบครัว ทั้งนี้ ทั้งคู่ได้บินไปบาหลีเพื่อเตรียมการสำหรับงานแต่ง ขณะที่แขกของพวกเขามาถึงพิธีก่อน 1 วัน

ทั้งนี้ โต้วเซียว ใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดา ก่อนกลับมาประเทศจีนในปี 2008 มีชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์ของจางอี้โหมว ในหนังเรื่อง The Love of the Hawthorn Tree ก่อนจะได้รับบทพระรองในเรื่อง Princess Agents ตามมาด้วย New Generation : The Hurt Locker และ Love in Flames of War หรือบ่วงรักเพลิงสงคราม

ภาพจาก 窦骁