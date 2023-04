‘เมญ่า นนธวรรณ‘ จูงมือแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์ริมทะเล สุดโรแมนติก

เข้าพิธีวิวาห์แล้ว สำหรับนางแบบสาว เมญ่า นนธวรรณ หลังจากที่แฟนหนุ่มต่างชาติคุกเข่าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวานนี้ (24 เมษายน) เมญ่าก็ได้เข้าพิธีวิวาห์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแต่งงานรอบสอง ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ริมทะเล โดยภายในงานก็มีเพื่อนพ้องและคนในครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าตัวได้เผยภาพพร้อมบอกเล่าไว้ว่า



“Officially taken by @chabider ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้จะมาไวขนาดนี้ งานแต่งงานแบบในฝัน ริมหาด ง่ายๆ กับครอบครัวเพื่อนสนิทและพี่ๆที่อยู่กับเมญ่ามาตลอดไม่ว่าจะจุดสูงสุดหรือช่วงที่แย่ที่สุด ทุกคนในงานนี้ยังเห็นคุณค่าและรักเมญ่าไม่เปลี่ยนไปตามชื่อเสียงใดๆ คงแค่ความรักและปรารถนาดีและหวังให้เมญ่าได้คู่ควรกับสิ่งที่เมญ่าสมควรได้รับ วันนี้เมญ่าเจอสิ่งนั้นแล้ว เราไม่อาจล่วงรู้อนาคตแต่สิ่งที่ทำได้คือเลือกที่จะมีความสุขที่สุดกับปัจจุบัน ได้ยืนข้างๆคนที่ช่วยเติมพลังจับมือไปด้วยกันได้ในทุก สถานการณ์

ครั้งนี้เมญ่ารู้สึก โชคดีไม่ใช่แค่เจอรักที่ดี แต่ยังมีพี่ๆที่ดี สานฝันและมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ ไม่ว่าจะเป็นพี่เอ๊กพี่กร @myriad_grand_monde_official กับชุดที่ปักตาแตก ทั้ง3ชุด และช่วยเหลือหาทางให้น้อง พี่ @nongchat เรารู้จักกันมานานตั้งแต่ประกวดปี2011 ดูแลความสวยให้จัดเต็มมากๆๆ ทั้งหน้าทั้งผม สามชุด 5หน้า😂 พี่ฉัตรจัดให้ อีกคนคนนี่รู้จักมายาวนานที่สุด @best_baanrai ตั้งแต่เราเริ่มจากศุนย์ทั้งคู่ วันนี้พี่ที่รักคนนี้เนรมิตสถานที่ให้อบอุ่นละมุนใจให้เห็นก็บอกมันเริ่ดมาก ไม่แปลกที่บ้านไร่ไออรุณจะปังไม่เปลี่ยน ถ้าไม่มีพี่ๆที่รักเมญ่ามากขนาดนี้ วันงานคงไม่งดงามเท่านี้และที่สำคัญงานแต่งครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดครอบครัวและเพื่อนๆแขกทุกคนในงาน ขอบคุณทุกคนที่บินข้ามน้ำข้ามทะเล ข้ามทวีปมางานสำคัญของพวกเรา ❤️ Words cannot describe how grateful we are ,Thank you soooo soo much”