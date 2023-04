ไฟลุก! ‘ดีเจมะตูม’ บอกลาร่างเก่า อวดหุ่นสุดฟิตซิกซ์แพคแน่น แซ่บเวอร์

เป็นความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและวันนี้ก็ทำสำเร็จ ที่ล่าสุด ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ได้ออกมาเผยภาพถ่ายแบบสุดแซ่บอวดหุ่นใหม่ที่ปั้นมาทั้งกล้ามและซิกซ์แพคแบบปังไม่ไหว พร้อมเขียนแคปชั่นบอกลาร่างเก่า ไว้ว่า

‘Goodbye the old me… Welcome the new me 🤍 25/04/23

(ลาก่อนฉันคนเก่า ยินดีต้อนรับฉันคนใหม่)’

ขณะที่อีกโพสต์เจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นบอก ‘อย่าเพิ่งรีบไปเชื่อเวลามีใครพูดว่า “คนอย่างเนี่ยน่ะหรอ ทำไม่ได้หรอก” เพราะจริงๆเราคนนี้ “ทำได้” ตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำแล้ว’