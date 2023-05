อาการล่าสุด ‘เอส กันตพงศ์’ ตอบสนองต่อการรักษา หลังวูบกลางอีเวนต์ ภรรยาขอช่วยอธิษฐาน

จากกรณี เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ พระเอกชื่อดังแห่งวิก 7 สี เกิดวูบ หมดสติ ระหว่างที่ออกอีเวนต์ของช่อง ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา และ นิวหนวด ธนิศ แก้วนาค อัพเดตล่าสุด ทางรายการเที่ยงบันเทิงสดวันนี้

โดย ปุ้ม เปรมสุดา ระบุว่า เอส กันตพงศ์ วูบหมดสติล้มลงไป ขณะทำกิจกรรม BIG DEBATE เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็ว และรีบนำตัว เอส กันตพงศ์ ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ซึ่งหลังจากวันนั้นแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และทางช่อง 7HD ปรึกษาแพทย์ และพูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งอาการล่าสุด ตอนนี้ร่างกายของเอส กันตพงศ์ มีการตอบสนองต่อการรักษา ส่วนคืบหน้าต่างๆ จะอัพเดตเป็นระยะอีกครั้ง

ขณะที่ คิตตี้ คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของเอส ได้โพสต์ข้อความในไอจีสตอรี่ ระบุว่า “Please keep us in your prayers! We can fight this teerak You are strong” (ได้โปรดช่วยอธิษฐานให้พวกเราด้วย ที่รักเรามันได้ คุณเข้มแข็งอยู่แล้ว)

