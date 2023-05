บีบหัวใจภรรยา ‘เอส กันตพงศ์’ โพสต์คลิปพ่อกับลูกสาว พร้อมข้อความสุดซึ้ง

จากกรณีที่พระเอกดัง เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมีรายงานว่าเจ้าตัวได้เข้ารับการรักษาโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และตอบสนองต่อการรักษาแล้วนั้น ล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของเขา ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อครั้งเอสกับลูกสาวพากันไปไหว้พระ พร้อมเขียนข้อความว่า

‘There is nothing stronger than the love between Dad and Daughter! This is particularly true for you Teerak and Valentina. She admires you so much and you are her biggest fan always. She really needs you by her side and continue to be the lovely dad and husband that you are to our family. You have to keep fighting and come back to us 🙏 we love you so much!’ ซึ่งมีความหมายว่า

‘ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าความรักระหว่างพ่อกับลูกสาว และมันเป็นเรื่องจริง วาเลนติน่าชื่นชมคุณอย่างมาก คุณเป็นแฟนตัวยงของเธอมาตลอด เธอต้องการมีคุณอยู่เคียงข้าง เป็นพ่อ และสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไป คุณจะต้องสู้และกลับมาหาเรา 🙏 พวกเรารักคุณมาก!’

โดยมีแฟนๆที่ได้เห็นพากันส่งกำลังใจและอวยพรให้อาการของเอสดีขึ้นโดยเร็ววัน