ภรรยา ‘เอส กันตพงศ์’ เผยอาการล่าสุดพระเอกหนุ่ม ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต

หลังจากพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ เกิดอาการวูบหมดสติ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ล่าสุดคิตตี้ ภรรยาของเขา ได้ออกมาอัพเดตอาการของเอสว่า อาการยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต โดยคุณหมอบอกว่าต้องสังเกตอาการวันต่อวัน และยังมีการเทสต์อีกหลายอย่างที่ต้องทำเมื่ออาการของสามีดีขึ้น

ขณะเดียวกันเธอยังขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมกันนั้นก็บอกด้วยว่า จะสวดภาวนาและมีความหวังต่อไป 🙏🏻

‘We are walking this together teerak!

____________________________

I know many people want to know about S condition and I would like to update that his condition is still critical and doctors ask us to see it day by day. There are still many tests to be done when his condition improves. As soon as possible I will try to update more.

I would like to thank everyone again for all the support 🙏 we have to continue to hope and pray’