‘ใหม่ ดาวิกา’ กระทบไหล่ ‘ไอยู’ ซุปตาร์เกาหลี อวดคลิปอวยพรวันเกิดสุดน่ารัก

ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยกรี๊ดสนั่น หลังจากที่นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน บินลัดฟ้าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ Gucci Cruise 2024 ที่ประเทศอิตาลี และเมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอเอง ใหม่ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปประกบคู่กับนักร้องและนักแสดงสาวเกาหลีชื่อดัง ไอยู (IU) ที่เกิดวันเดียวกันกับเธอ แถมใหม่ก็ได้มอบของขวัญวันเกิดให้ไอยู พร้อมถ่ายคลิปจูจุ๊บสุดน่ารักมากฝากแฟนๆ โดยเขียนแคปชั่นว่า

‘Twins 16 May 💕 love you @dlwlrma I hope you like my birthday gift 🎁 wishing you all the best 🎂’

ทำเอาคนในวงการรวมถึงแฟนๆ ต่างพากันอิจฉาใหม่กันเพียบ