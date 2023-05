เอฟซีเขินไม่ไหว ‘พิธา’ โพสต์เอง พาน้องพิพิม ร่วมเฟรม ‘แอฟ-ปีใหม่’ เผยดีใจที่ได้เจอ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ทำเอาแฟนๆ ถึงกับรัวนิ้วส่งหัวใจรัวๆ หลัง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล โพสต์ภาพพาลูกสาวคนสำคัญ “น้องพิพิม” ร่วมเฟรมกับนางเอกสาว “แอฟ -ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” และลูกสาวคนเดียว “น้องปีใหม่”

โดย คุณพ่อพิธา ได้โพสต์ภาพนี้พร้อมระบุสั้นว่า “Good to see you today! @aff_taksaorn” (วันนี้ดีใจที่ได้เจอคุณนะครับ)

ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 ครอบครัวเจอกันในงานคอนเสิร์ต “BEAUTY AND THE BEAST” IN CONCERT จัดขึ้นที่ มหิดลสิทธาคาร

ด้วย ในอินสตาแกรมของ เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เต้ กันตนา” ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับพิธา และน้องพิพิม ร่วมกับ แอฟ และน้องปีใหม่ ในงานดังกล่าว พร้อมระบุว่า

“Congratulations @tim_pita @pita.ig . . . ขอแสดงความยินดีด้วยครับ , and good seeing everyone here (ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่)”