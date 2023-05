สยบจิ้น “ด้อมส้ม-แฟนคลับ” เมื่อ คนตาดี เห็น “นน นนกุล” ถือผ้าพันคอให้-พร้อมย้อนมิตรภาพ แอฟ-ทิม พิธา

สยบจิ้น “ด้อมส้ม-แฟนคลับ” เมื่อคนตาดี เห็น “นน นนกุล” ถือผ้าพันคอให้-พร้อมย้อนมิตรภาพ แอฟ-ทิม พิธา

ทำเอาเหล่าแฟนคลับแอฟ ทักษอร และด้อมส้ม ของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกรัฐมนตรี จากพรรคก้าวไกล ฟินและจิ้นกันไป เมื่อ ทิม พิธา ได้โพสต์ภาพ ขณะที่ตัวเอง พิพิม ลูกสาว ร่วมเฟรมกับแอฟ และน้องปีใหม่ ขณะที่ไปดูละครกัน ซึ่ง ทิม ได้เขียนข้อความว่า “Good to see you today” ที่มีความหมายว่า “ดีใจที่วันนี้ได้พบคุณ” ส่วนแอฟ ได้เข้ามาตอบว่า “เช่นกันค่ะ ดีที่พิพิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วย”

แต่อย่างไรก็ตาม เหล่าด้อมและแฟนคลับยังไม่ได้ฟินกันเต็มที่นัก เพราะมีคนแอบตาดีเห็นพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับ แอฟ และยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วย ซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือ นนกุล ชานน ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไร แต่แฟนๆแห่จิ้น นน-แอฟ กันหนักแล้ว

ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการ 3 แซ่บ ก่อนหน้านี้ ชมพู่ อารยา เคยแซวออกรายการว่า แอฟ กำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้อง

โดยในครั้งนั้น แอฟ บอกว่า “เข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียด”

ขณะที่ชมพู่ อารยา สวนกลับมาว่า “ไม่เห็นจะต้องเครียด ตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอ”

ขณะที่ นนกุล เคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอฟมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วย ในซีรีส์ “Find Yourself หารักด้วยใจเธอ” เรื่องราวความรักของสาว 38 กับเด็กฝึกงานอายุ 23 แนวโรแมนติกคอมเมดี้ แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆ และยังมีโมเมนต์แอฟ คอมเมนต์คุยกับ นนกุล ในไอจีที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกัน ชวนจิ้นมากๆ

และล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. หนุ่มนนกุล ก็ได้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมแคปชั่น “คนถ่ายบอกให้แอคหนาวๆหน่อย …. (อีโมจิหน้าครุ่นคิด) The one take the photo said “act like it’s cold” …. here?” ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้ เธอมันฮอต บ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนพี่แอฟค่ะ เป็นต้น

ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างหนุ่มพิธา และ แอฟ ทักษอรนั้น จริงๆแล้วทั้งคู่รู้จักและเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ตั้งแต่แอฟเพิ่งคลอดน้องปีใหม่ ที่ขณะนั้น ทิม พิธาก็ได้ไปแสดงความยินดีกับครอบครัวแอฟด้วย และเมื่ออ ต่าย ชุติมา คลอดน้องพิพิม ก็ได้พาน้องพิพิม ไปหาครอบครัวของแอฟ และร่วมเฟรมกันอีกด้วย