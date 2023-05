ปิดฉากฉ่ำๆ กับคอนเสิร์ตของ ‘คิมฮันบิน’ บีไอ2023 เอเชียทัวร์ อังกอร์ อิน แบงคอก

เรียกว่าปิดฉากฉ่ำๆ ตามแบบฉบับตัวแด๊ด เมื่อศิลปินหนุ่มแร็ปเปอร์ควบโปรดิวเซอร์คนเก่ง “บีไอ” (B.I) หรือ “คิมฮันบิน” (KIM HAN BIN) เลือกปักหมุดไทยแลนด์เป็นประเทศปิดจบเอเชียทัวร์ “บีไอ 2023 เอเชีย ทัวร์ [แอล.โอ.แอล เดอะ ฮิดเดน สเตจ] อังกอร์ อิน แบงคอก” (B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L THE HIDDEN STAGE] ENCORE IN BANGKOK) ในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ Four One One Entertainment ร่วมกับต้นสังกัดเกาหลี ONE THREE ONE และ Transparent Arts ประเทศสหรัฐอเมริกา ผนึกกำลังจัดโชว์ไฟลุกให้เหล่าไอดี แฟนคลับของ B.I ได้ชมอย่างจุใจ

Advertisment

บรรยากาศในงานร้อนแรงไม่แพ้อากาศประเทศไทย เมื่อหนุ่ม B.I ขนเพลงฮิตเพลงดังไฟลุก อาทิ BTBT, Waterfall, illa illa (해변), Alive, Flame, Illusion (꿈결) และ Lover มาโชว์สกิลร้อง แร๊ป เต้น เน้นๆ ทุกตัวโน้ต พร้อมเสิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เป๊ะๆ ปังๆ ให้เหล่าไอดีกรี๊ดสนั่นสเตเดียม

Advertisement

ในงาน B.I ได้กล่าวทักทายและพูดคุยกับชาวไอดีที่มาในงานนี้ด้วยว่า “What’s up Bangkok ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนะครับ ผม B.I ครับ ขอบคุณทุกคนมากๆ เลยที่มาคอนเสิร์ตอังกอร์ของผมกันเยอะขนาดนี้ ประเทศไทยร้อนแรงเสมอเลย สมแล้วจริงๆ มาทีไรก็รู้สึกได้ตลอดเลยว่าทุกคนรู้วิธีการที่จะสนุกกับคอนเสิร์ต ขอบคุณที่มาหากันในวันนี้นะครับ และวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตแล้วจริงๆ ผมก็จะตั้งใจทำให้ทุกคนสนุกสุดๆ ไปเลยในวันนี้นะครับ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันและวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปนานๆ เลย”

Advertisement

เท่านั้นยังไม่พอ ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ คือการที่หนุ่ม B.I ได้นำเพลงบางส่วนจากอัลบั้มใหม่ “TO DIE FOR” อย่าง Beautiful life (개가트닌생), Dare to love (겁도 없이), และเพลง Die for love มาแสดงให้แฟนๆ ได้ฟังกันก่อนใคร โดยอัลบั้มใหม่นี้จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเต็มๆ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เรียกได้ว่าถ้าไม่สอยล์อัลบั้มตัวเองแล้วจะไปสปอยล์อัลบั้มใคร ใช่ไหมจ๊ะ B.I

ด้านการเซอร์ไพรส์เก่งนั้น ไอดีไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะได้เตรียม B.I Encore Concert Project in BKK – [DOCUMENTARY] B.I.D: THE HIDDEN MOMENTS, THAILAND EPISODE] วิดีโอโปรเจ็กต์แทนคำขอบคุณที่ฮันบินกลับมาหากันอีกครั้ง พร้อมชูป้าย “นกกระทาบินของพวกเรา บินไปให้สูงกว่านี้เลยนะ” (우리 빈메추리 더 높게 날아가라) ทำเอาซึ้งกันทั้งคอนเสิร์ต ในช่วงนี้ B.I ยังได้โชว์สกิลภาษาวัยรุ่นไทยอย่าง ‘โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบ, โอ้โหเธอ เจ็บจี๊ด’ จนแฟนๆ สลับมู้ดกันไม่ทันเลยทีเดียว

แต่ๆๆ ยังไม่จบแค่นั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตอังกอร์ จะปล่อยให้จบง่ายๆ ได้อย่างไร เพราะหนุ่ม B.I แรงดีไม่มีตก จัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบอังกอร์ถึง 3 รอบ ปลดปล่อยความแซบด้วยลิสต์เพลงสุดร้อนแรง ก่อนลาเวทีคิมฮันบินที่บอกว่าปกติจะไม่ค่อยชอบโชว์ คนที่บอกว่าหุ่นไม่ค่อยพร้อมคนนั้น ถอดเสื้อโยนแจกให้แฟนๆ เป็นการปิดเอเชียทัวร์แบบสมมง “B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L THE HIDDEN STAGE] ENCORE IN BANGKOK” สุดฉ่ำ ตามสไตล์ตัวพ่อไปเลย

ความสนุกสุดติ่งแบบนี้ โปรแกรมถัดไปจะเป็นอะไร สามารถติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของ 411ent ได้เลย!