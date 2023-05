‘ไอซ์ ปรีชญา’ ขอบคุณทุกความรัก ได้รู้ใครอยู่ข้างๆในวันที่ทุกข์ ขอเก็บประสบการณ์ไว้เป็นบทเรียน

ช่วงที่ผ่านมา เรียกได้ว่า “ไอซ์ ปรีชญา” นักแสดงและนางเอกชื่อดัง เจอมรสุมชีวิตอย่างหนัก หลังจากมีข่าว สั่งซื้อไซยาไนด์เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา

Advertisment

อ่านเพิ่มเติม

ล่าสุด “ไอซ์ ปรีชญา” โพสต์ไอจี ระบุว่า

Advertisement

“ขอบคุณสำหรับทุกๆคน ที่เป็นห่วงไอซ์นะคะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความเข้าใจ

และความรักที่มอบให้ไอซ์นะคะ

Thank you for all love and support na ka

Love you all 🤍🤍🤍🤍🤍🥰🌈🫶🏻

ใครที่กำลังท้อ อดทน และผ่านมันไปให้ได้นะคะ

ทุกอย่างในชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ใช้ชีวิตทุกวันอย่างเต็มที่ เก็บประสบการณ์ไว้เป็นบทเรียน สู้ๆ นะคะ 🤟🏻 ขอบคุณจริงๆ และไอซ์ได้รู้ว่าใครที่อยู่ข้างๆเราในวันที่เราทุกข์ รักษาคนเหล่านี้ไว้นะคะ”

Advertisement