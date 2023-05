ภรรยา แจ้งข่าว ‘เอส กันตพงศ์’ ออกจากไอซียูแล้ว

จากกรณี เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ พระเอกชื่อดังแห่งวิก 7 สี เกิดวูบ หมดสติ ระหว่างที่ออกอีเวนต์ของช่อง ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ภรรยาของพระเอกหนุ่มจะออกมาเปิดเผยว่า เจ้าตัวมีภาวะหัวใจอักเสบ แต่แพทย์ยังไม่พบแนวทางในการรักษา จึงต้องดูอาการแบบวันต่อวัน และยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต

อ่านข่าว : ภรรยา ‘เอส กันตพงศ์’ รับทำใจไม่ได้ เผยอาการ ‘วิกฤต’ แพทย์ยังไม่พบแนวทางรักษา

ขณะที่มีการรายงานสะพัดในโลกออนไลน์ว่า พระเอกหนุ่มมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้ว ขยับแขนขาได้แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ ตอนที่พาส่งโรงพยาบาลหยุดหายใจไป 5 นาที แต่ปั๊มขึ้นมาได้ ณ ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อน โอปอย ผู้จัดการส่วนตัวของเอส ได้ออกมาโต้ว่าไม่ได้ให้ข่าว ให้ติดตามอาการจาก คริสติน่า ภรรยาของพระเอกหนุ่มเท่านั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม คริสติน่า ภรรยาของเอส ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะลูกสาว นั่งจับมือเอสบนเตียงผู้ป่วย โดยระบุว่า

“มีความสุขที่ได้นั่งข้างปะป๋าในห้องใหม่ ในที่สุดพวกเราก็สามารถแจ้งได้แล้วว่า เอส ได้ย้ายออกจากห้อง ICU ไปห้องผู้ป่วยปกติ หลังจากที่อาการของเขาคงที่แล้ว”

(Happy to be sitting with Papa in his new room We finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough.)

“เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้ สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ”