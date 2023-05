กรี๊ดสนั่น! ‘เบสท์ รักษ์วนีย์’ เผยโมเมนต์สุดฟิน ‘ลิซ่า-โรเซ่’ อวยพรวันเกิด

เป็นหนึ่งใน บลิงก์ (ชื่อกลุ่มแฟนคลับวง Blackpink) ตัวยง สำหรับ เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ ที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 พ.ค.) ได้มีการจัดคอนเสิร์ตของวง Blackpink ที่ประเทศไทย รวมถึงตรงกับวันเกิดครบรอบ 23 ปีของสาวเบสท์พอดี

Advertisment

งานนี้ เบสท์ ก็ไม่พลาดที่จะจัดบัตรวีไอพีแบบเกาะติดขอบเวที แชะยังได้เข้าร่วมชมรอบซาวนด์เช็กแบบใกล้ชิด ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนข้อความลงบนกระดาษว่า “Today’s my BIRTHDAY” และ “Can you say HBD to me pls” โดยเป็นการบอกสาวๆ ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตนและขอให้พูดสุขสันต์วันเกิดให้หน่อย เพื่อชูในระหว่างที่ 4 สาวกำลังซาวนด์เช็ก

Advertisement

ซึ่งงานนี้เบสท์ก็ได้เผยคลิปสุดฟินเมื่อ ลิซ่า และ โรเซ่ ได้อ่านป้ายข้อความที่เจ้าตัวชู และพูดว่า “Happy Birthday” ทำเอาเจ้าตัวกรี๊ดลั่นแบบสุขสมหวังในวันเกิดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเขียนข้อความว่า

“OMG!!!!! วันเกิดปีนี้ ขอบคุณนะคะ P’Lisa & P’Rosé Blackpink ..I love you!! #bornpinkencorinbangkok”