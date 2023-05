เฟ้นหามือเขียนบทไทยไปสู่ระดับสากล และชวนชมเทศกาลหนังเงียบ

*หนังเงียบ

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย จะกลับมาสร้างความรื่นรมย์ให้แฟนๆอีกครั้ง โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คัดสรรหนังเงียบคลาสสิกจากหลายชาติ มาฉายประกอบการเล่นดนตรีสด ในวันที่ 2 – 4 มิถุนายนนี้ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยเรื่องพิเศษสำหรับเทศกาลในปีนี้คือ ‘Foolish Wives’ (1922) หนังเงียบเรื่องสำคัญของผู้กำกับ เอริค ฟอน สตรอไฮม์ (Erich von Stroheim) ที่เพิ่งได้รับการบูรณะใหม่อย่างสมบูรณ์ โดย ก่อนหน้านี้ Foolish Wives เคยจัดฉายในเทศกาลมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2561 แต่เป็นฉบับที่ยังไม่ได้บูรณะและสั้นกว่าเกือบ 50 นาที ซึ่งต่างจากฉบับนี้ที่จะจัดฉายในปีนี้

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ‘The Kid’ (1921) ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ ชาร์ลี แชปลิน ดาวตลกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดย The Kid จะฉายในโปรแกรมสำหรับเด็กและครอบครัวในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน

ส่วนโปรแกรมรอบบ่ายสำหรับผู้ชมวัยเด็กในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ได้แก่ ‘Peter Pan’ (1924) หนังดังสุดสนุกสนานที่นำวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกสำหรับเด็กเรื่องแรกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เต็มไปด้วยการผจญภัยและบทเรียนของการเติบโต

นอกจากนี้ยังมี ‘Beethoven’ (1927) ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเนื่องในวาระ 100 ปีการเสียชีวิตของ ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน คีตกวีชาวเยอรมัน, ’The Organist at St. Vitus’ Cathedral’ (1929) หนังเงียบจากประเทศเช็ก ว่าด้วยนักออร์แกนวัยชราที่ตกเป็นพยานการฆ่าตัวตายของชายนิรนาม, ‘Fragment of an Empire’ (1929) หนังโซเวียตหาดูยากเรื่องสำคัญ เรื่องราวของชายหนุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 จนความจำเสื่อม และที่พลาดไม่ได้เช่นกันคือ ‘The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe’ ผลงานที่ Eye Filmmuseum เนเธอร์แลนด์ และ British Film Institute ประเทศอังกฤษ นำฟุตเทจภาพจากยุคแรกที่มีการถ่ายภาพยนตร์มาบูรณะและร้อยเรียงกันใหม่เมื่อ พ.ศ. 2563

สำหรับนักดนตรีประจำเทศกาลปีนี้ เป็นนักเปียโนชาวดัตช์ทั้งสองคน คนแรกคือ Maud Nelissen ผู้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในแวดวงนักดนตรีประกอบหนังเงียบโลกและมีผลงานการแสดงในเทศกาลภาพยนตร์สำคัญหลายแห่ง รวมถึงเคยร่วมแสดงในเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย มาแล้วถึง 2 ครั้ง อีกคนคือ Daan van den Hurk นักดนตรีประกอบหนังเงียบรุ่นใหม่ ผู้มีผลงานแสดงประจำอยู่ที่ Eye Filmmuseum นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีไทยรับเชิญ คือ ธารตะวัน เครืออ่อน ศิลปินอิสระและอาจารย์พิเศษ ผู้เพิ่งจบปริญญาโทด้านดนตรีจาก Goldsmiths, University of London ประเทศอังกฤษ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ www.facebook.com/silentfilmthailand

*Script Lab



‘Script Lab’ เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทซีรีส์ที่ TVBG Art AcademyWorkshop จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมืออาชีพ เพื่อเฟ้นหามือเขียนบทไทยร่วมก้าวสู่ระดับสากล โดยการอบรมครั้งแรกผ่านพ้นไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVB Group หรือ ทีวีบูรพา (เดิม) กล่าวว่า นี่เป็นก้าวแรกของการเดินหน้าตามเป้าหมายรุกตลาดซีรีส์ โดยร่วมกับ TONZ Entertainment จากประเทศเกาหลีใต้ โดยครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 คน เข้าร่วมอบรมกับวิทยากรแถวหน้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีวิทยากรจากเกาหลี Kim Sung-ho ผู้กำกับและผู้เขียนบทซีรีส์ “Move to Heaven” และ Kim Sang Jin ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ และผู้อำนวยการสร้างผลงานชื่อดังมากมายอย่าง Attack the Gas Station, Jail Breakers มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการด้วย