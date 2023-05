‘เจนนี่ BLACKPINK’ โพสต์ไอจีโชว์ไอเทมเด็ดยาดมยกแผง พร้อมบอกรักเป็นภาษาไทย

นอกจากจะออกปากบนเวทีคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งล่าสุดว่าชอบอาหารไทยมาก แต่ไม่ชอบผักชีไปแล้วนั้น ล่าสุด นักร้องสาวคนดังระดับโลก อย่าง เจนนี่ BLACKPINK ก็ได้โพสต์รูปเบื้องหลัง หลังจากจบคอนเสิร์ตให้ได้ชม รวมถึงรูปยาดมยี่ห้อดังแบบยกแผง งานนี้ทำเอาหลายคนหวั่นยาดมไทยจะขาดตลาดก็คราวนี้ แถมยังเอาใจแฟนชาวไทยด้วยการพิมพ์คำว่า ‘ฉันรักเธอ’ เป็นภาษาไทยในแคปชั่นภาพด้วย

“Back in Bangkok just after 4 months for encore 🎀🎀🎀 Thank you our thai blinks for all the love and support since day 1. We definitely feel home whenever we’re there 🏠 Love you ฉันรักเธอ 💕 #Bornpinktour PS. Couldnt take cute pics due to sweats from the hotness but here are some selfies 😛(กลับมากรุงเทพอีกครั้งในรอบ 4 เดือนสำหรับอังกอร์ ขอบคุณบลิงค์ไทยของเราสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่วันแรก เรารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ที่นั่น รักคุณ ฉันรักเธอ #Bornpinktour ปล. ไม่สามารถถ่ายรูปน่ารัก ๆ ได้เนื่องจากเหงื่อออกจากความร้อน แต่นี่เป็นภาพเซลฟี่บางส่วน)“