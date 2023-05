‘ทาทา ยัง’ เผยรอยสักสำคัญ ตั้งใจมีติดตัวตลอดกาล

เป็นเพราะความรักของ ทาทา ยัง ที่มีต่อ น้องเรย์ ลูกชายและอยากจะมีอะไรที่เกี่ยวกับลูกอยู่ติดกายตลอด จนล่าสุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจสักคำว่า ‘RAY’ ชื่อลูกชายของตัวเองไว้ที่แขนขวา โดยทาทาได้ออกมาโพสต์ภาพและวิดีโอ พร้อมเขียนข้อความเล่าว่า

‘Forever with Me…RAY

.

HERE WE GO AGAIN! 😅

สักชื่อพี่เรที่ขอมือ โจทก์ของเราคือ! เล็ก อักษรพิมพ์ดีด ละเอียด บาง คมเป็นบางส่วน แต่มีรายละเอียดของหมึกซึมๆตรงขอบๆ บางส่วน DEEP ป่ะ?!?! เยอะเนอะ! เฮ้ยแต่น้องทำได้! เข้าใจทุกอย่างแต่ แต่โหดตรงที่sizeเล็กนี่แหละ ทารายละเอียดเยอะเหมือนสักใหญ่มาก! Happy มากๆเลยจริงๆ ขอบคุณที่ใจเย็นกับพี่ แต่มันเป็นรอยสักสำคัญแล้วก็มีความหมายกับทา I LOVE IT BRO! @sohotxhimorning THANK YOU! INKSEPTION TEAM @inkception‘

