เมเจอร์เปิดโรงเอาใจทาสหมาแมว ชมคอนเสิร์ตใหญ่ COCKTAIL-Tilly birds และวาไรตี้โชว์สนุกๆ

*MY BOYFRIEND IS BETTER

รายการใหม่ วาไรตี้เกมโชว์ฟอร์แมตที่ได้รับความนิยมจากเกาหลี ที่คู่รักซึ่งมาร่วมรายการ โดยฝ่ายหญิงจะต้องเลือกลงทุนให้กับ ‘แฟนหนุ่มของตน’ หรือ ‘แฟนหนุ่มของคนอื่น’ ที่มีแนวโน้มว่าจะร้องเพลงได้ดีกว่า โดยจะต้องเดาใจจากการตัดสินของผู้ชมในสตูดิโอว่าจะเทใจโหวตให้กับแฟนหนุ่มของใคร โดยรายการจะออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 และในตอนแรกที่จะแพร่ภาพวันที่ 6 มิถุนายนนี้จะมี 4 คู่รักจากทางบ้านใน 4 สไตล์มาร่วมรายการ พร้อมดารารับเชิญซึ่งจะมาทำหน้าที่ ‘เซเลปนักลงทุน’ เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยสัปดาห์นี้เซเลปดังกล่าวคือกาละแมร์ พัชรศรี, ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์, เป็กกี้ ศรีธัญญา และมายด์ 4EVE โดยมีซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ดำเนินรายการ

*COCKTAIL และ Tilly birds

ค่าย GeneLab ในเครือ GMM GRAMMY ร่วมกับทีมครึ่งเก้า จะจัด 2 คอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆ ได้ชม ทั้ง ‘It’s Gonna Be Tilly Birds’ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ณ SHOW DC HALL ศูนย์การค้า SHOW DC และ คอนเสิร์ต ‘COCKTAIL CLASSICS’ ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับ ‘It’s Gonna Be Tilly Birds’ นั้น บัตรจะเริ่มจำหน่ายเวลาเที่ยงตรง วันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยมีเพียงบัตรยืนราคาเดียว 2,500 บาท ทาง www.theconcert.com หรือ Application : The Concert

ส่วน ‘COCKTAIL CLASSICS’ เริ่มจำหน่ายบัตร 17 มิถุนายนนี้ ทาง www.theconcert.com หรือ Application The Concert ราคาบัตร 4,000 3,500 3,000 2,500 1,500 และ 1,000 บาท

*i-Tail PET CINEMA

โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักสุนัขและแมวแห่งแรกในประเทศไทย มีขึ้นเพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ Pet Humanization การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกสำคัญในครอบครัว โดย ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ทำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดโอกาสให้เจ้าของได้พาเหล่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูหนังร่วมกันในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ รอบเวลาฉายรอบแรกของวัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ ที่โรงเมกา ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ ซีนีม่า โรบินสัน ราชพฤกษ์

ทั้งนี้ พิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดสัตว์เลี้ยงที่โตทะลุหมื่นล้านบาทและมูลค่ายอดใช้จ่ายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยต่อคนที่สูงถึง 10,000 – 20,000 บาทต่อปี ส่งผลทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเติบโตไปด้วย ซึ่งไอ-เทลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบรับกับเทรนด์ Pet Humanization จึงเป็นที่มาของโปรเจกต์ i-Tail Pet Cinema

สำหรับข้อกำหนดในการนำสัตว์เลี้ยงเข้าชม คืออนุญาตเฉพาะน้องหมาและน้องแมวที่อายุ 4 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่ดุร้าย สะอาด ไม่มีกลิ่น ได้รับวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์ มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมกระเป๋าที่ใช้ชมภาพยนตร์), ไม่อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือตั้งครรภ์, ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอยู่ในกระเป๋า Pet in Cinema ตลอดการชมภาพยนตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com