‘แจ๊ค แบล็คแจ๊ค’ แจ้งข่าวดี ลูกสาวคนแรกลืมตาดูโลกแล้ว ตั้งชื่อ ‘น้องลูน่า’

เป็นวันที่นักร้องและนักแสดงหนุ่ม แจ๊ค จารุพงศ์ หรือ แจ๊ค แบล็คแจ๊ค และแฟนสาว ปราย ปาณิสรา รอคอยมาตลอดกว่า 9 เดือน เพราะล่าสุดสมาชิกใหม่ของบ้านได้ลืมตาดูโตแล้ววันนี้ (2 มิถุนายน) ปรายได้ให้กำเนิดลูกสาว ตั้งชื่อ น้องลูน่า โดยแจ๊คได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายแรกคลอดพ่อแม่ลูก พร้อมเขียนข้อความว่า

‘Luna is in the orbit.

2nd of June, “One small step for a man, one giant leap for mankind” – Neil Armstrong.

May she has and be all the love in the world.

#babyluna

(ลูน่าอยู่ในวงโคจร 2 มิถุนายน “ก้าวเล็กๆ ของมนุษย์ ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ” – นีล อาร์มสตรอง ขอให้เธอเป็นที่รักของโลกใบนี้ #เบบี้ลูน่า)’

