‘ณเดชน์ ขอ ญาญ่า’ แต่งงานแล้ว แฟนคลับ-เพื่อนนักแสดง แห่ยินดีไอจีแทบแตก

ขอแต่งงานแล้ว ! กลายเป็นทริปที่ถูกจับตามองว่าจะมีข่าวดีหรือไม่ สำหรับคู่รักดังอย่างพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ และนางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่เดินทางไปร่วมงานแต่งของเพื่อนที่ประเทศสวีเดนก่อนที่จะมาเที่ยวต่อที่ประเทศอิตาลี

โดยมีเพื่อนร่วมแก๊ง ว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงอย่าง หมาก ปริญ สุภารัตน์ และ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ก็ไปอิตาลี เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องงานแต่งงาน โดยทริปนี้เรียกได้ว่า มีภาพหวานออกมาให้ลุ้นกัน

และล่าสุด “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว “ญาญ่า อุรัสยา” แต่งงาน โดย ญาญ่า อุรัสยา โพสต์ ภาพและข้อความในอินสตาแกรมโดยระบุว่า

ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุด เพราะผมโชคดีที่สุด ที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต

การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว และผมโคตรตื่นเต้นเลย😉

You are my soul my laugh my tear my air. And thank you for saying “YES”

— well actually I said AHHHHEEEEEHHH *SCREAMSS and then YES!! Hehe ♥️ to the moon and back baby.

ทั้งนี้ มีเพื่อนนักแสดงของทั้งคู่ได้เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก