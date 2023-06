‘ใหม่ ดาวิกา’ เปลือยความรู้สึก พร้อมถามตรง จี๊ดใจ ถึง ‘ชาวเน็ต’

เจอคำพูด คำวิจารณ์เรื่องรูปร่างไม่ได้หยุด ล่าสุด ใหม่ ดาวิกา จึงได้โพสต์ข้อความระบายความในใจ บอก

‘I love my body 🫰🏻ฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิว

โลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างค่ะ🤍

Please be nice to eachother 🫰🏻’

ขณะเดียวกันเธอยังมีข้องใจ ‘😂ถามว่าชาวเน็ตจะหยุดบูลลี่มะทุกคน?’

ซึ่งก็มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆ มาร่วมแสดงความเห็นมากมาย อาทิ ปู ไปรยา ที่บอกว่า ‘Body positivity all the way 👏’