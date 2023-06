COCKTAIL จัดคอนเสิร์ตคลาสสิก, เอเชียทัวร์ของ อันฮโยซอบ, ลิเกโรงใหญ่ฉลอง 90 ปี ศาลาเฉลิมกรุง



*ฉลอง 20 ปี COCKTAIL

สั่งสมประสบการณ์ทางดนตรี มอบให้แฟนเพลงมากว่า 20 ปี สำหรับวงร็อกจากค่าย GeneLab อย่าง COCKTAIL โดยมี 4 สมาชิก โอม ปัณฑพล, เชา ชวรัตน์, ปาร์ค เกริกเกียรติ และ ฟิลิปส์ ฟิลิปส์ ซึ่งก่อนที่จะก้าวไปสู่ปีที่ 21 วง COCKTAIL อยากชวนแฟนเพลงทุกรุ่นทุกวัยไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ ‘COCKTAIL CLASSICS A Symphony Orchestra Concert’ การแสดงสดร่วมกับซิมโฟนีออร์เคสตร้าวงใหญ่ พร้อมด้วยนักร้องประสานเสียงกว่า 110 ชีวิต บนเวทีที่ถือว่าคลาสสิกที่สุดแห่งหนึ่งอย่างหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ไม่ว่าคุณจะเคยชมคอนเสิร์ตไหนของ COCKTAILครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง แฟนเพลง COCKTAIL และคอเพลงคลาสสิกไม่ควรพลาด กับ 3 รอบการแสดง ในวันที่ 4 -6 สิงหาคม นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เริ่มจำหน่ายบัตร 17 มิถุนายนนี้ เวลา 12.00 น. ทาง www.theconcert.com หรือ Application The Concert ราคาบัตร 4,000 3,500 3,000 2,500 1,500 และ 1,000 บาท สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ COCKTAIL และ GeneLab

*เอเชียทัวร์ครั้งแรกของ “อันฮโยซอบ”

ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่น เมื่อ บริษัท เฟโอห์ จำกัด จับมือต้นสังกัดเกาหลี The Present Company ประกาศจัดเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง 2023 อันฮโยซอบ เอเชีย ทัวร์ <เดอะ เพรสเซนต์ โชว์ อิน แบงคอก> “เฮียร์ แอนด์ นาว” (2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW in BANGKOK> “here and now”) ของนักแสดงหนุ่มรูปหล่อสูงยาวเข่าดี อันฮโยซอบ (Ahn Hyo Seop) หรือคุณหมอซออูจินแห่งโรงพยาบาลทลดัมที่ใครๆ กำลังอินกับผลงานซีรีส์เกาหลีเรตติ้งแรงเรื่องล่าสุด Dr. Romantic 3

งานนี้ เตรียมปักวันจองคิวนัดพบนายแพทย์สุดหล่อกันไว้เลย วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Feoh Thai https://www.facebook.com/FeohTH ทวิตเตอร์ FeohThai https://twitter.com/FeohThai และอินสตาแกรม FeohThai (@feoh.thai) https://www.instagram.com/feoh.thai/

*ฉลอง 90 ปี ศาลาเฉลิมกรุง

เฉลิมฉลอง 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ลิเกโรงใหญ่ คณะพงษ์ศักดิ์ สวนศรี เรื่อง “เพื่อนแก้ว เมียขวัญ” ซาย ภิสา เปิดตัวพระเอกลิเกโรงใหญ่ แอ๊ค โชคชัย (The Golden Song) จากนักร้องสู่บทบาทลิเกครั้งแรก พร้อมด้วย โตโต้ ธนเดช (The Golden Song) – อ๊อฟ ศุภณัฐ (AF) ศิลปินรุ่นใหม่ร่วมสืบสาน จัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 รอบ 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 1,000 บาท และ 1,200 บาท จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com