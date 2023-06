หวานไม่พัก ‘โต้ง-พลอย’ อวดโมเมนต์สวีต นอนอาบแดดที่สเปน

หลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ ก็อวดโมเมนต์หวานๆ ให้ได้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด โต้ง ทูพี และ พลอย เฌอมาลย์ ได้ควงกันไปเที่ยวสเปน ทั้งนี้ยังได้เผยภาพขณะนอนอาบแดดที่ทะเลบาร์เซโลนา ที่พลอยนั้นอวดความแซ่บด้วยวันพีซสีเจ็บจี๊ดเขียวมะนาว โดดเด่นสุดๆ โดยงานนี้โต้งก้ได้เผยภาพหวานๆ พร้อมแคปชั่นว่า

“Mojito and Negroni, My Cigar let all that burn.. we on the beach just Coolin, untill our back burn. 🌊☀️❤️ 🍹@chermarn”