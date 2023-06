‘แพทริเซีย‘ อวดโฉมลูกสาวคนแรก ‘น้องเอลิเซีย‘ ทายาทหมื่นล้าน

นางเอกสาว แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ได้เผยข่าวดีลงอินสตาแกรมส่วนตัว หลังให้กำเนิดทายาทเป็นลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้ม โดยงานนี้คุณพ่อ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ได้เป็นคนตั้งชื่อให้ว่า น้องเอลิเซีย ซึ่งแพทริเซีย ได้บอกเล่าไว้ว่า

“Welcome to the world, Alicia 💖 our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 weeks + 2 days 😇we are so grateful to hold you healthily in our arms.

น้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนน 🎉 ปะป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี๊เลย 🥰 หนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัม 💪🏼 แล้วตอนนี้หนูกินเก่ง นอนเก่งสุดๆเลยค่ะ 🍼😴“

