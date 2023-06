มอนสเตอร์ มิวสิค เฟสติวัล2023, The Golden Song เพิ่มรอบ และ ศิลปินใหม่ ‘เลดี้ปราง’

*Monster Music Festival 2023

Advertisment

เทศกาลดนตรีใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพกลับมาแล้ว หลังจากที่ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆ มิวสิคเฟสติวัลเมื่อปีที่ผ่านมา “est Cola Presents Monster Music Festival 2023” (เอส โคล่า พรีเซ้น มอนสเตอร์ มิวสิค เฟสติวัล 2023) เทศกาลดนตรีที่สนับสนุนทุกความชื่นชอบทางดนตรีของทุกคน ไม่ว่าจะชอบใคร แนวเพลงไหน ค่ายเพลงอะไร ให้ได้มาสนับสนุนศิลปินที่ตัวเองชอบ ได้ดูโชว์ซื้อของที่ระลึก และสร้างประสบการณ์ดนตรีที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่อื่นมาก่อน ซึ่งงานนี้จัดโดย “G Fest” แบรนด์ผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟส หน่วยงานภายใต้ “GMM SHOW” ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่ดีที่สุดของประเทศไทย และปีนี้จัดเต็มความสนุก 2 วัน 6 เวที ให้ทุกคนได้เลือกดูศิลปินตามไลน์อัพที่ตัวเองต้องการกว่า 100 ศิลปินที่ฮิตที่สุดของวัยรุ่น ครบทุกค่าย ครบทุกแนวแบบแน่นๆ

ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2023 ที่สนามกีฬาแห่งชาติและสนามเทพหัสดิน “est Cola Presents Monster Music Festival 2023” เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ราคา 1,500 บาท เพียง 3 วันเท่านั้น!!! จากปกติราคา 2,500 บาท วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น. ที่แอปพลิเคชัน THE CONCERT, THECONCERT และ GMMSMARTPAY หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : Monster Music Festival

Advertisement

*เพิ่มรอบคอนเสิร์ต The Golden Song

Advertisement

หลังจากที่ The Golden Song The Golden Show Concert ได้รับกระแสตอบรับสุดปัง เกิดมหกรรมตื่นเช้ามากดบัตรเพื่อแม่ สร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out ทั้ง 3 รอบการแสดงภายใน 1 ชั่วโมง!! จนมีกระแสจากแฟนๆ เรียกร้องให้เพิ่มรอบ ล่าสุด ช่องวัน31 ไม่รอช้า ประกาศข่าวดีเพิ่มรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2566 เวลา 18.30 น. เพียง 1 รอบการแสดงเท่านั้น โอกาสสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตร เตรียมกดจองรอบสุดท้ายกันไว้ได้เลย เพื่อที่คุณจะได้ร่วมชมบรรยากาศสดๆ กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 5 ปี รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ มาร่วมดื่มด่ำบทเพลงทองคำ และบันทึกความประทับใจของเวทีแห่งบทเพลงทองคำตลอด 5 ซีซั่นที่ผ่านมาไปด้วยกัน เปิดจองบัตรเพิ่มรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. เวลา 18.30 น. ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-2623456

*เปิดตัว LADIIPRANG

เซอร์ไพรส์ครั้งใหม่และครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเกิดขึ้นแล้ว! เมื่อผู้บริหารมืออาชีพ “กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” บิ๊กบอส 411 Entertainment (โฟร์วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) ขยับรุกวงการบันเทิงด้วยการประกาศเปิดแบรนด์ธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ 4November Entertainment (โฟร์โนเว็มเบอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) ประเดิมด้วยการเปิดตัว LADIIPRANG (เลดี้ปราง)​ หรือ “ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” นักแสดงสาวชื่อดังผู้ได้รับคำชื่นชมทุกครั้งเมื่อได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ให้ได้แจ้งเกิดครั้งใหม่ในฐานะ ศิลปินเต็มตัวของวงการเพลง

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ LADIIPRANG ได้ที่โซเชียลมีเดีย 4November Entertainment ทุกช่องทาง