แห่เป็นห่วง ‘หวาย ปัญญ์ธิษา’ แจ้งข่าวเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ แอดมิตรักษาตัว

คนบันเทิงและแฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจให้นักร้องสาว หวาย ปัญญ์ธิษา หรือ หวาย กามิกาเซ่ กลับมาแข็งแรงไวๆ หลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่า เกิดมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติขึ้นระหว่างถ่ายงานและรีบไปพบหมอเฉพาะทางทันที โดยเธอได้เขียนข้อความเล่าว่า

‘it has been nearly two weeks since the incident and i’m still recovering 💪🏻🫀 unfortunately, my heart is still beating irregularly (especially when i wake up) but i’m super thankful i’m in good hands! thanks to everyone who wished me a safe and fast recovery na ka and thanks to my family for helping me throughout this journey 🥲🙏🏻🌎💕 ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกันนะคะ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหวายได้มีอาการเหมือนเป็น heart attack ระหว่างการถ่ายงานเลยได้รีบเข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาล สรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริง ต้องรักรักษาให้หาย ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกัน ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่ค่อยอยู่ข้างกัน รักทุกคนนะ’