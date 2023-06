ต้นสังกัดประกาศข่าวดี ‘ฟ้า ยงวรี’ กำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

เตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้ว สำหรับนักแสดงสาว ฟ้า ยงวรี อนิลบล ที่ล่าสุดในเฟซบุ๊ก จีเอ็มเอ็มทีวี ต้นสังกัดของเธอได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าฟ้ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก งานนี้มีแฟนๆ ต่างเข้ามาร่วมยินดีกับว่าที่คุณแม่เป็นจำนวนมาก โดยทางต้นสังกัดได้เขียนรายละเอียดบอกไว้ทั้งหมดว่า

‘บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาว “ฟ้า-ยงวรี อนิลบล” ว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก ซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้า และขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ

.

GMMTV is delighted to share the news that “Fah-Yongwaree Anilbol” is expecting her first child. Fah currently resides in the United States. We would like to congratulate Fah and her family on her upcoming pregnancy. May this special time of your pregnancy be filled with ease and good health for you and your baby.