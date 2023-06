หลากกิจกรรมวันหยุด ชวนแต่งตัวเจ้าหญิง-เจ้าชาย ไปเวิร์กช็อปงานศิลป์ และดูลิเกกันไหม

*เปิดสวนสัตว์ผ่านหน้าจอ

คนรักสัตว์คงใจฟู ด้วยตอนนี้ช่อง 7HD มีรายการใหม่ “เพื่อน(น่า)รักสัตว์โลก” มอบหมาย จีน-เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช พอพาส่องความน่ารักของสัตว์เลี้ยง สัตว์โลก ผ่านการพูดคุยกับนักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ และเหล่าคนรักสัตว์ พร้อมกันนั้นยังมีสารคดี BATTLE OF THE ALPHAS ที่นำเสนอเรื่องราวของสัตว์โลกในแง่มุมที่คาดไม่ถึง ให้ชมทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคมนี้

*LEGO x SIAM PARAGON Reveal the Wonder

ที่ผนึกกำลังร่วมกัน คือเลโก้กับสยามพารากอน เพื่อจัดงาน LEGO x SIAM PARAGON Reveal the Wonder ร่วมฉลองดิสนีย์ 100 ปี เปิดตัวเลโก้ Disney Castle คอลเลคชั่นใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 กรกฎาคม ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ในงานยังจะมี ‘ A special Marching performance’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดิสนีย์คาแรคเตอร์ที่ยกพลมาสร้างสีสัน ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม เวลา 19.00 น. มี ‘Dress up in your best Disney-inspired outfit’ ชวนการแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์สุดโปรด ไม่ว่าจะเป็น Disney, Pixar, Marvel หรือ Star Wars พร้อมถ่ายภาพและเช็คอินผ่านโซเชียลมีเดียที่งาน แล้วยังมีกิจกรรมสำหรับ “เจ้าหญิงตัวน้อย”และเหล่า “ฮีโร่รุ่นจิ๋ว” ที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Facebook: BricksThailand และเมื่อปรากฏกายในชุดเจ้าหญิงและซูเปอร์ฮีโร่ที่งาน ก็มีสิทธิ์ลุ้นสิทธิ์รับ LEGO Crown และ Hero LEGO Medal ฯลฯ ดูรายละเอียดและกิจกรรมอื่นๆที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand

*แปลงไทย

ที่ชั้น 3 Art4C,Gallery and Creative Learning Space (MRT สามย่าน ติดกับสามย่านมิตรทาวน์) ระหว่างนี้จนถึง 8 กรกฎาคม มีการจัดนิทรรศการแปลงไทย Tradi-Trendy โดยวนาลี ชาฌรังศรี งานที่จะเล่าถึงศิลปะไทยประเพณี การพัฒนาลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นศิลปะไทยร่วมสมัย รวมไปถึงการแสดงวิธีการคิด การออกแบบ และผลงานที่มีการนำศิลปะไทยไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยัง มีเวิร์กช็อปให้ได้ทำจริงกับกิจกรรมศิลปะไทยประยุกต์ ทั้งที่ชวนเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ “แปลงไทย workshop” เรียนรู้วิธีการนำศิลปะไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมร้อยลาย เรียงมงคลวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. เวลา 10.00-12.30 น. ให้สร้างสรรค์สร้อยข้อมือลายประจำยามจากดินโพลิเมอร์ โดยใช้สีและหินที่มีความหมายมงคล, กิจกรรมปักภูษา พกพาหิมพานต์ ในวันเดียวกัน เวลา 14.00-16.30 น. ที่จะเป็นการสร้างสรรค์ลายสัตว์หิมพานต์บนกระเป๋าผ้า ด้วยเทคนิคปักพรม ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทาง https://forms.gle/fJAZqHNyN6gpPtRw9



ขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรม อาทิ เช็ดรัก ปิดทอง ต่อลาย, ประดับกระจกสี ลีลาแสง ร่วมประดับกระจกบนลายพุดตาล เพิ่มความสวยงามตามฉบับศิลปะประดับกระจกที่เป็นที่นิยมในศิลปะไทยโบราณ, กระแหน่ะลาย แต้มแต่ง ขั้นตอนศิลปะประดับลายและลงสีบนงานประติมากรรมไทย ฯลฯ เข้าชมได้เวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ ทั้งนี้วนาลีเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิทรรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

*ไปดูลิเกกันไหม

ตอนนี้ลิเกคณะพงษ์ศักดิ์ สวนศรี กำลังตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ เพื่อการแสดงในวาระเฉลิมฉลอง 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จะได้ออกมาดีอย่างที่ตั้งใจ โดยการแสดงซึ่งจะมีในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคมเวลา 14.00 น. นั้นจะเป็นเรื่อง “เพื่อนแก้ว เมียขวัญ” ที่เหล่านักแสดงของคณะขนทีมมาแบบจัดเต็ม ใครที่ยังไม่มีบัตรที่จำหน่ายราคา 1,200 และ 1,000 บาท ซื้อได้ด่วนที่ ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com