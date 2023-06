‘เนม เก็ตสึโนวา’ ต้อนรับลูกคนที่ 2 ภรรยาคลอด ‘น้องเรย์’ ลูกชายแล้ว

Advertisment

เป็นคุณพ่อลูก 2 เต็มตัวแล้วสำหรับนักร้องหนุ่ม เนม ปราการ หรือ เนม เก็ตสึโนวา ที่ล่าสุดออกมาโพสต์ข่าวดีว่า ป้อ สารชา ภรรยาได้คลอดลูกชาย ตั้งชื่อว่า น้องเรย์ แล้วเรียบร้อย โดยเนมได้ลงภาพถ่ายแรกหลังคลอด พร้อมเขียนข้อความว่า

‘Rey 👶🏻 30.06.23

ภาฎา ไรวา

Welcome to the world my baby boy 🤍’