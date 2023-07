โฟกัสป้าย ‘อชิ’ จัดงานวันเกิดให้ ‘มิย่า’ แต่ไร้เงาฝ่ายหญิง แห่เดาเป็นเหตุที่ร้องไห้

หลังเพิ่งเปิดตัวคบกันไปได้ไม่นานก็ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ว่ารักครั้งนี้ของ อชิ อชิรวัตติ์ และ มิย่า พิชชา ทองเจือ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจลูกชายรัวๆ จนล่าสุด โบ ชญาดา แม่ของอชิได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอภาพถ่ายในงานปาร์ตี้ครอบครัวแบบพร้อมหน้า ซึ่งเป็นวันเดียวกับภาพก่อนหน้านี้ที่คนจับสังเกตว่าอชิจมูกแดงคล้ายเพิ่งผ่านการร้องไห้มา

โดยในภาพที่โบได้นำมาลงก็แฟนๆ หลายคนก็โฟกัสแบ๊กดร็อป ที่เขียนว่า ‘Miya’sweet 17‘ แฟนๆ ก็คาดเดากัน มีคอมเมนต์บอกว่า

‘แปลกใจนิดนึง ทำไมแบคดรอปด้านหลังช่วงนึงเห็นหัวใจสีชมพู🩷และมีคำว่า Miya’sweet 17 ล่ะคะแม่ whatever happened ยังคงรักและเอ็นดูน้องทั้งสอง รวมถึงเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองครอบครัวนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและทั้งสองครอบครัวผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ sending love to all of you💕’, ‘เดาว่า ตั้งใจจัดงานให้ จองร้านเรียบร้อย กะเซอร์ไพรซ์ แต่มามีปัญหาเข้าใจผิดกันก่อน บวกกับน้องมิย่าต้องไปแข่งรถที่บางแสน ต้องซ้อม ต้องเก็บตัว คงไม่สะดวกแยกตัวออกมา เพราะดูจากไอจีน้อง ครอบครัวน้องจัดงานวันเกิดให้ที่โน่น รอฟังความจริงนะคะ🙏 อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดี น้องอชิและน้องมิย่า น่ารักทั้งคู่ 🥰’ ฯลฯ

ขณะที่ นาตาลี เจียรวนนท์ ที่ไปร่วมงานก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมแท็กหาอชิว่า ‘ถึงแม้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจแต่เราตั้งใจดีและทำดีที่สุดแล้วนะครับ we love you @achirawat ❤️’