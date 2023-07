ดีต่อใจ 6 ควีน ‘IVE’ สาดความน่ารักในงานพรอมครั้งแรกที่ไทย ฟินทั้งฮอลล์กว่า 3 ชม.

เรียกว่า DIVE (ชื่อแฟนคลับ) ไทยปลิ้มปริ่มสุดๆ กับงานพรอมของ 6 สาว IVE ใน ‘IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queens> IN BANGKOK’ ที่จบลงไปแล้ว หลังจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมส่งความรักให้ 6 ควีนสาวกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่จัดงานทั้ง 2 รอบการแสดง ครั้งนี้เป็นการจัดงานแฟนคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของสาวๆ ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 6 สาว อัน ยูจิน, กาอึล, เรย์, จาง วอนยอง, ลิซ และ อีซอ ก็ได้เตรียมการแสดงสุดพิเศษมาให้แฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ

ตั้งแต่เปิดตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นเพราะความสวยและน่ารักของ 6 สาวที่สะกดได้ทั้งฮอลล์ โดยงานนี้การันตีความปังได้ผู้จัดมากฝีมืออย่าง BEX บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ปเป็นผู้จัด ร่วมกับ YJ PARTNERS, PROUD2 และ Starship Entertainment (สตาร์ชิป เอนเตอร์เทนเมนต์) ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ต

ซึ่งตลอดการแสดง IVE ขนทุกเพลงฮิตติดชาร์ตที่แฟนชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาฝากครบทุกเพลง อาทิ After Like, Kitsch, I AM, LOVE DIVE และ ELEVEN พร้อมโชว์ไฮไลท์พิเศษในจากทั้ง 6 สาว ยูนิตที่ 1 จาง วอนยอง และ เรย์ ในเพลง Me too (Meghan Trainor) ยูนิตที่ 2 อัน ยูจิน และ ลิซ มาร้องเพลง Flashlight (Jessie J) และยูนิตที่ 3 กาอึล และ อีซอ ออกสเต็ปแดนซ์ในเพลง Kill This Love (BLACKPINK) เอาใจแฟนๆ ได้อยู่มัด อีกทั้งมีเกมน่ารัก ๆ ที่ทั้ง 2 รอบการแสดงไม่เหมือนกันมาเล่นให้แฟน ๆ ได้รู้สึกใกล้ชิดกับ 6 สาวมากขึ้นอีกด้วย

เต็มอิ่มความฟินและน่ารักของสาวๆ ตลอด 3 ชั่วโมงเต็มถือเป็นคอนเสิร์ตแรกของ IVE ที่ทำออกมาได้ดีจนแฟนๆ ชาวไทยต่างประทับใจสาวๆ ยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งแสง สี เสียง ที่จัดเต็มและความน่ารักสดใสของ IVE ที่มามอบให้แฟนๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และอดไม่ได้ที่จะรอได้เจอกับทั้ง 6 สาวอีกครั้ง