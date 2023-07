‘เสก โลโซ’ โพสต์สวนเมียดุ ส.ส.ปากดี เดินหน้าเชียร์ ‘ก้าวไกล-เพื่อไทย’ จับมือไปต่อ

แอดมิน ‘เสก’ ไม่แคร์โพสต์สวนเมียดุ ส.ส.ปากดี เดินหน้าเชียร์ ‘ก้าวไกล-เพื่อไทย’ จับมือไปด้วยกัน

ภายหลังจากที่ วานนี้ (14 ก.ค.) “กานต์” ภรรยาร็อกรุ่นใหญ่ “เสก โลโซ” ได้ออกมาโพสต์เดือดถึง ส.ส.ปากหมา ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าถูกสามีขอให้เลือกพรรคที่ชอบ แรกๆ ดีแต่หลังจากนั้นเลอะเทอะ ตามที่ตอบพสดหัวข่าวว่าด่าใคร? ว่า

“จะด่าใครล่ะ? ก็พรรคตรงข้าม กับผัวกูอ่ะแหละ แม่งอุตส่าห์ไปลงคะแนนให้ เพราะผัวขอ หลังจากนั้น เลอะเทอะมาก ปากแต่ละคน ขนาดนี้ยังไม่เจียมตัวอีกนะ ยังมีหน้ามาบอกว่า อีกสี่ปีเจอโรม จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ มึงกล้าพูดนะพวก ส.ส. ไม่เดียงสาเลย กว่าจะรู้เดียงสา!! ‘I don’t fuck with no fake friends กูไม่รู้จักมึงแต่กูใจเย็น ส่งอะไรมา let me leave on sent มึงมันเด็กน้อย Ben 10 !!’ ใครแน่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่? เสียดายเวลา เสียดายสิทธิที่ไปลงคะแนนให้ เพราะผัวกูแท้แท้ ด่าแม่งอยู่เนี่ยทุกวันน่ะ!!”

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เสก โลโซ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ก้าวไกล+เพื่อไทย จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน!!”