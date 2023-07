‘ยิปซี คีรติ’ ซึ้งเพื่อนๆ จัดงานปาร์ตี้สละโสดให้ เล็กๆ แต่อบอุ่น

หลังจากที่แฟนหนุ่มชาวต่างชาติ นิโคลัส ได้คุกเข่าขอ ดาราสาว ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ แต่งงานไปแล้วนั้น โดยทั้งคู่มีแพลนจะเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ล่าสุด เพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการก็ทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้น่ารักๆ ทานอาหารกลางวันเป็นการฉลองสละโสดให้แบบอบอุ่น

Advertisment

โดยงานนี้ ยิปซี ได้เผยภาพและคลิปบรรยากาศความน่ารักให้ได้ชม พร้อมบอกไว้ว่า

“🥴🤍 ไม่คิดว่าจะมีโมเม้นนี้~ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆๆๆ น่ารักมากๆๆ ซึ้งในทุกดีเทล ความมินิมอล ความพาสเทล ความกุหลาบ ความคุมโทนให้ 🥹 เป็นงานเล็กๆกันเอง ที่อบอุ่น และสำคัญสุดคือเป็นตอนกลางวัน!! 🤣🤣 I love u guys so much and I’m so happy to have you as my friends in this life :)) 🫶🏽🤍 เธอคือเพื่อนคุณภาพของเรานะ .. #gypsyhenlunch 🤍🐱“

นอกจากนี้ 2 เพื่อนซี้ในวงการอย่าง ปาย สิตางค์ และ เนะ อโณทัย ก็ได้เผยภาพของว่าที่เจ้าสาวให้ได้ชมด้วย