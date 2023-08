คนบันเทิงร่วมโพสต์ความในใจ ‘ใหม่ ณัฐฐา’ มาพร้อมแม่เพ็ญศรี อายุ 99 ปี 4 เดือน

ในวาระที่วันนี้ ( 12 สิงหาคม) เป็นวันแม่แห่งชาติ หลายคนจึงถือโอกาสโพสต์ภาพและข้อความสื่อความในใจไปถึงแม่

ไม่ว่าจะเป็น เต้ย จรินทร์พร ที่ว่า ‘I love you! @aresiriporn 💖 ขอบคุณที่แม่เสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทุกคนในครอบครัวมาตลอด ทุกคนรักแม่มากที่สุดเลยนะคะ ขอบคุณในความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและซัพพอร์ตกันตลอดไม่ว่าเต้ยจะทำอะไร จะสำเร็จหรือจะผิดพลาด มันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของลูกเลย my super mom i love youuu to the moon and back ไปกลับ 38 รอบ and so sorry for the last picture 😝🫶🏻’

นิว นภัสสร ที่บอกวันแม่ปีนี้ ตื่นเต้นกว่าทุกปี

‘กราบแม่ ไหว้แม่ เป็นแม่

วันแม่ปีนี้ตื่นเต้นกว่าทุกปีเลย🥰✨

I’m going to be mom!

#สุขสันต์วันแม่ เจ้า:)

#brandnewbaby⭐️

@wasin_thaitextile’

ขณะใหม่ ณัฐฐา ลอยด์ ก็มากับภาพชุดของ คุณแม่เพ็ญศรี ที่ปัจจุบันอายุได้ 99 ปี 4 เดือน

‘สุขสันต์วันแม่ค่ะ คุณแม่เพ็ญศรี สุดที่รักของลูกๆ ศูนย์รวมความรัก♥️ที่แข็งแรงของลูกทุกคน วันนี้แม่อายุ 99ปี4เดือนแล้ว #วันแม่แห่งชาติ #แม่ทุกสถาบัน 12สิงหาคม2566′

พระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร ก็ลงรูปกับ หมู พิมพ์ผกา พร้อมใส่แคปชั่นว่า ‘สุขสันต์วันเเม่ครับ : )’

ด้านหนุ่มอารมณ์ดี นิกกี้ ณฉัตร ก็นำภาพย้อนวัยที่ถ่ายกับแม่มาลง และเขียนข้อความบอกว่า

‘รักนะจ้า มนุษย์ป้าของฉัน ขอโทษที่ตอนเด็กดื้อนะจ้า อิอิ love u mommy’