พบเทศกาลดนตรีสุดมันส์แห่งปี ไปชมฟรีคอนเสิร์ตที่สามย่านมิตรทาวน์ และแคมเปญสุดปังให้คอซีรีส์-หนัง

*TRANSMISSION & HARDMISSION Festival 2023

TRANSMISSION Festival 2023 เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม กับโชว์ที่ชื่อว่า The Awakening โดยโปรโมเตอร์ Fourfront Entertainment ที่จับมือกับ UBIT Group และ Richkid Production โดยจะนำเหล่าดีเจทั้ง MaRLO Pres (Tech Energy), Cosmic Gate, Blastoyz, Ferry Corsten Pres System F, Will Atkinson, Daxson, Xijaro & Pitch และ Jonnie B มาพบแฟนๆ

จากนั้นในวันที่ 22 ตุลาคม จะเป็นดนตรีสไตล์ฮาร์ดคอร์ใน HARDMISSION Festival 2023 ที่มาพร้อมกับธีมโชว์ The Prophecy ที่ไลน์อัพศิลปินมีทั้ง MC Villain, Ayrton L, Darren Styles, D-Block & S-te-Fan, Coone, Code Black, Keltek, Sefa, Sickmode และ Overdrive จองบัตรกันได้แล้วที่ www.ticketmelon.com

*Samyan Mitrtown Muzik Market#2



สามย่านมิตรทาวน์ฉลองความสุขครบรอบ 4 ปี กับงาน Samyan Mitrtown Muzik Market#2 ซึ่งมีทั้ง ฟรีคอนเสิร์ต และ Artist Market ที่คัดเฉพาะของแรร์ไอเท็มจากศิลปินมา รวมถึงมีมุมคาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษที่พบได้เฉพาะงานนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 4โมงเย็น-4 ทุ่ม ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

*สวยๆ ทั้งนั้น

Beauty Gems จัดงาน BEAUTY GEMS “THE MISSING PIECE” ไปวันก่อน พร้อมชวน แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร ร่วมเดินแบบ โดยให้แอฟ ทักษอร สวมใส่เครื่องประดับ THE MISSING PIECE สร้อยคอมรกตประดับเพชร ที่ประกอบด้วยมรกต น้ำหนักรวม 333 กะรัต เพชร น้ำหนักรวม 41 กะรัต ทอง 18K White Gold น้ำหนักรวม 105 กรัม มูลค่า 88 ล้านบาท

ขณะที่ต่อ ธนภพ มากับเครื่องประดับมูลค่า 125 ล้านบาท BEAUTY GEMS ABEOLLE COLLECTIONS ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 28 กะรัต ทอง 18K White Gold น้ำหนักรวม 101 กรัม

ทั้งนี้ งาน BEAUTY GEMS “THE MISSING PIECE” จะมีการนำเครื่องประดับต่างมาให้ผู้สนใจร่วมให้ชมความงามได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน ณ The Event Hall เซ็นทรัลชิดลม

เพื่อคอซีรีส์-หนัง



สองแพลตฟอร์มคือ ช่อง MONO29 กับ MONOMAX ผนึกกำลังจัดแคมเปญพาผู้ชมไปตะลุยทริปท่องเที่ยวต่างประเทศกันถึง 4 ทริป 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน โดยสำหรับช่อง MONO29 ให้เปิดจอรอ Scan QR Code ที่จะขึ้นตรงมุมจอระหว่างรับชมภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือรายการต่างๆ จากนั้นเล่นกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดไว้ ภายใน 14 กันยายนนี้ ก็จะมีสิทธิลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดี ขณะที่ในส่วนของ MONOMAX ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.monomax.me หรือทางแอพพลิเคชั่น MONOMAX

แมวในวิถีไทย

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดนิทรรศการเรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย โดยในนิทรรศการจะแบ่งออกเป็นหลายส่วน คือ

-ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแมว ประกอบด้วย 1.ประวัติความเป็นมาของ วิฬาร์ หรือแมว กล่าวถึงแมวในยุคสมัยต่าง เช่น แมวในอารยธรรมอียิปต์ แมวในอารยธรรมโรมัน แมวยุคกลางในทวีปยุโรป และการนำแมวมาเลี้ยงในประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย



2.ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว กล่าวถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ พิธีแห่นางแมว

3.แมวในราชสำนัก กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีการนำแมวเข้ามาในพระราชพิธี และนำเสนอเรื่องราวของแมวทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แมวทรงเลี้ยงในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แมวทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

4.แมวมงคลของไทย นำเสนอลักษณะของแมวดี 17 ชนิด ที่ปรากฏในสมุดข่อยโบราณ เรื่อง ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม ซึ่งเป็นตำราที่บันทึกลักษณะของแมวไทยพันธุ์โบราณ

5.วันสำคัญที่เกี่ยวกับแมว แนะนำวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแมวทั่วโลก เช่น วันแมวญี่ปุ่น (Neko No Hi) วันแมววิเชียรมาศ (National Siamese Cat Day) วันกอดแมวสากล (National Hug Your Cat Day) วันลูกแมวแห่งชาติ (National Kitten Day) วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) วันยกย่องแมวส้ม (Ginger Cat Appreciation Day) วันแมวสากล (International Cat Day)

6.แมวกับวิถีปัจจุบัน นำเสนอเรื่องราวการนำแมวมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคน เช่น ดนตรีสำหรับแมว แมวเน็ตไอดอล แมสคอตแมว แมวพรีเซ็นเตอร์ คาเฟ่แมว เครื่องรางของขลังเกี่ยวกับแมว

ส่วนมุมเอกสารโบราณ จัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และดนตรีที่เกี่ยวข้องกับแมว

ส่วนที่ 3 มุมนั่งอ่านหนังสือ รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมวมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถหยิบหนังสือมานั่งอ่านได้ตามอัธยาศัย

ส่วนที่ 4 มุมเทคโนโลยี จัดแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมแมวในคอมพิวเตอร์ และเพลงที่เกี่ยวข้องกับแมว

เปิดให้เข้าชมที่ห้องวชิรญาณ 2-3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.