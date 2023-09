‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ เคลื่อนไหวล่าสุด ‘ท็อป LAZYLOXY’ คอลวิดีโอหาส่งกำลังใจ

เกิดเรื่องราวขึ้นกับ เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ ที่ถูกปล่อยภาพหลุดลงในโซเชียล ซึ่งต่างมีคนเห็นใจสภาพจิตใจของเธอเป็นจำนานมาก ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมโพสต์ภาพที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า ‘Let it all go. See what stays (ปล่อยทุกอย่างไป และดูว่ามีอะไรคงอยู่บ้าง)’

ขณะที่ ท็อป LAZYLOXY หรือ ปฐมภพ พูลกลั่น อดีตแฟนก็ได้ลงภาพวิดีโอคอลให้กำลังใจเบียร์ โดยเธอก็ได้รีโพสต์ลงในไอจีสตอรี่ พร้อมเขียนข้อความว่า

‘Thank you so much naka When i’m sad you’re sad. When you’re sad I’m sadder. (ขอบคุณมากๆ นะคะ ในวันที่ฉันเศร้า เธอก็เศร้า วันที่เธอเศร้า ฉันเศร้ากว่า)’