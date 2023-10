เปิดภาพ ‘เอส กันตพงศ์’ เที่ยวทะเลพร้อมหน้าภรรยา-ลูกสาว ดูสดใสขึ้นมาก

หลังจากที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวมาพักใหญ่จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรง ล่าสุด พระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ กลับมาดีวันดีคืน จนล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาได้เผยภาพล่าสุดของสามีที่ดูสดใสมากขึ้น จัดทริปพักผ่อนริมทะเลกับครอบครัว โดยงานนี้ คิตตี้ยังได้บอกเล่าไว้ว่า

“First short day trip together 🥰

These few hours were so meaningful especially for Valentina as she is the one asking the most about Papa getting better to play with her. I know how much she is missing these precious moments with her dad and how tough it has been on her. So it made me so happy with tears in my eyes to have been able to give her a few hours like this. Thank you so much for P’Ann and P’Bell for taking us. ❤️🙏”

แปลได้ว่า “ทริปสั้นๆ ทริปแรกที่ใช้เวลาด้วยกัน เวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้มีความหมายมาก โดยเฉพาะสำหรับ วาเลนตินา เพราะเธอเป็นคนที่ขอให้คุณพ่อเล่นกับเธอได้ดีขึ้น ฉันรู้ว่าเธอนั้นคิดถึงช่วงเวลาอันมีค่าเหล่านี้กับคุณพ่อของเธอมากแค่ไหน และมันยากลำบากแค่ไหนกับเธอ มันทำให้ฉันมีความสุขทั้งน้ำตาที่สามารถให้เวลาเธอได้แบบนี้ ขอบคุณพี่แอนและพี่เบลล์มากๆ ที่พาเรามา”